شرایط تدریس در دوره های فراگیر/ منع عنوان تضمین قبولی برای موسسات فراگیر

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دفتر آموزشهای آزاد، غیردولتی و غیرانتفاعی این وزارتخانه، میزان شهریه دریافتی موسسات برگزار کننده دوره های آمادگی فراگیر پیام نور از دانشپذیران به ازای هر ساعت تدریس برای مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی 20 هزار ریال، مقطع کارشناسی ارشد 30 هزار ریال، رشته های کارشناسی علوم پایه 22 هزار و 500 ریال و رشته های کارشناسی ارشد 32 هزار و 500 ریال، برای رشته های کارشناسی فنی و مهندسی 25 هزار ریال و برای رشته های مقطع کارشناسی ارشد 35 هزار ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین تعداد ساعت های درسی برای دروس عمومی اندیشه اسلامی و ادبیات فارسی هرکدام 16ساعت، زبان انگلیسی 32 ساعت و دروس تخصصی هر واحد درسی 17ساعت است.

بنا بر اعلام دفتر آموزشهای آزاد، غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم موسسات برگزار کننده دوره های آمادگی و تقویتی فراگیر پیام نور در تبلیغات خود نباید از عنوان، علایم، نام و آرم دانشگاه پیام نور و عنوان تضمین قبولی استفاده کنند.

همچنین اولویت تدریس دوره های آمادگی و تقویتی فراگیر پیام نور با اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور و کسانی است که در دانشگاه پیام نور تدریس داشته اند و دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای تدریس در دوره کارشناسی و دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا برای برای تدریس در دوره کارشناسی ارشد الزامی است.