خدایا مرا از خشم و عذابت دور کن

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

اللهمَّ قََرِِِّبنی فیهِ اِلی مَرضاتِکَ

وَ جَنِّبنی فیهِ مِن سَخَطِکَ وَ نَقِماتِکَ

وَ وَفّّقنی فیهِ لِقرائةِ ایاتِکَ بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الراحِمین

خدایا نزدیک کن مرا در این ماه به سوی خوشنودیت

و برکنارم دار در آن از خشم و انتقامت

و توفیق ده مرا در آن برای خواندن آیات قرآن به رحمت خودت ای مهربانترین مهربانان

شرح مختصری بر دعای روز دوم رمضان

برخورداری از رضایت خالق هستی بخش، مصون ماندن از خشم و غضب خداوند، توفیق قرائت و بهره مندی از آموزه های قرآن کریم مواردی هستند که در دعای روز دوم ماه پرفیض رمضان برجسته شده و از خداوند طلب می کنیم .

جلب رضایت خداوند

بی گمان سعادت دنیوی و اخروی تنها با جلب رضایت خداوند متعال محقق می شود و برای دستیابی به این مهم باید مراقب اعمال و رفتار خود بوده، ضمن پرهیز از گناهان کوچک و بزرگ، کمک به همنوعان را نیز در برنامه زندگی خود داشته باشیم .

یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ . آنچه فراروى آنان و آنچه پشت‏سرشان است مى‏داند و جز براى کسى که [خدا] رضایت دهد شفاعت نمى‏کنند و خود از بیم او هراسانند . (سوره انبیاء، آیه 28)

توفیق قرائت قرآن

قرآن برای انسان سراسر آموزه است و راهگشا برای عرصه های مختلف زندگی، انس با این کلام الهی انسان را از کجرویها مصون داشته، راه خیر و سعادت را به او می نمایاند .

ماه رمضان از جمله زمانهایی است که مسلمانان به قرائت قرآن توجه و اهتمام بیشتری می ورزند و چه خوب است این توجه با تدبر همراه باشد .

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یِهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا کَبِیرًا . قطعا این قرآن به [آیینى] که خود پایدارتر است راه مى‏نماید و به آن مؤمنانى که کارهاى شایسته مى‏کنند مژده مى‏دهد که پاداشى بزرگ برایشان خواهد بود .(سوره اسراء، آیه 9)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن کُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ . ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحى کردیم بر تو حکایت مى‏کنیم و تو قطعا پیش از آن از بى‏خبران بودى .(سوره یوسف، آیه 3)