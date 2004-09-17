حمايت اردن از قطعنامه سازمان ملل مبني بر خروج سوريه از لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو "سوا"، المعشردرگفتگوي مطبوعاتي با اشاره به اينكه موضع كشورش كاملا روشن و آشكاراست، اظهارداشت: كشورش با قطعنامه هاي صادره ازسوي شوراي امنيت سازمان ملل مخالفت نخواهد كرد.

منابع عربي گفتند : نشستهاي مقدماتي شوراي وزيران خارجه اتحاديه عرب شاهد اختلافات درمورد پيش نويس قطعنامه بين سوريه و اردن بود.

اين اظهارات وزير امورخارجه اردن درحالي مطرح مي شود كه منابعي خبري پيشتراعلام كرده بودند كه وزيران خارجه اتحاديه عرب ازسوريه خواسته بودند به حاكميت لبنان احترام بگذارد .

وزيران امور خارجه عرب دربيانيه خود برضرورت حمايت لبنان درداشتن حق حاكميت تاكيد كردند .

گفتني است آمريكا وفرانسه چندي پيش با تصويب طرحي درشوراي امنيت سازمان ملل متحد، خواستارخروج فوري نيروهاي سوريه از خاك لبنان و انحلال تمامي گروه هاي شبه نظامي لبناني وغير لبناني در خاك اين كشور شدند وحتي ازكوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد نيز خواستند پس ازگذشت يك ماه از تصويب اين طرح گزارشي را از پيشرفت اجراي مواد اين طرح را به شوراي امنيت ارائه كند.

شوراي امنيت سازمان ملل با تصويب قطعنامه اي خواستارعقب نشيني نيرو هاي خارجي از لبنان و احترام به حاكميت اين كشور شد. اين قطعنامه با 9 راي مثبت و شش راي ممتنع از پانزده راي به تصويب رسيد .

