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۱۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۲

عیسی جعفری:

تعرفه واردات محصولات اشباع شده در بازار ایران چهار برابر می شود

تعرفه واردات محصولات اشباع شده در بازار ایران چهار برابر می شود

همدان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون کشاورزی مجلس تعرفه محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند و نیازی به واردات آن محصول نیست در صورت واردات تاجران، چهار برابر می شود تا این امر موجب حمایت بیشتر کشاورزان شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، عیسی جعفری پیش از ظهر دوشنبه در جمع مجامع امور صنفی کبودرآهنگ، اظهار داشت: متأسفانه واردات بی‌رویه اجناس قاچاق به کشور موجب نگرانی و حتی در مواردی موجب ضرر و زیان تولیدکنندگان شده است.

جعفری با اشاره به اینکه در خصوص نبود ناحیه صنعتی در شهرستان کبودرآهنگ جای انتقاد وجود دارد، گفت: پنج ناحیه صنعتی در استان همدان فعال است که متأسفانه هنوز شهرستان کبودرآهنگ نتوانسته‌مجوزهای خود را برای شروع به کار این نواحی صنعتی اخذ کند که مسئولان باید به سرعت در این خصوص اقدام کنند.

وی با اشاره به جایگاه هفتم شهرستان کبودرآهنگ در بخش صنعت در همدان و رتبه چهارم استان همدان در اخذ پروانه بهره‌برداری اظهار داشت: حمایت از واحدهای صنعتی در توسعه این استان موثر است.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان نیز خواستار اصلاح قانون نظام صنفی شد و گفت: برای رفع مشکلات اصناف، این قانون نیاز به بازنگری دارد که نمایندگان باید برای رفاه حال اصناف در این خصوص نیز توجه بیشتری داشته باشند.

محمدمهدی فرشچی با اشاره به رکود بازار افزود: این رکود در برخی از صنوف به نحوی است که موجب زیان کسبه شده و باید تلاش شود مالیات سال قبل آن‌ها نیز بخشوده شود.

وی اظهار داشت: اساس برنامه‌ریزی مبتنی بر شناخت فرصتها و تهدیدهاست که مسئولان باید راهکارهای مناسب و صحیح را برای رفع مشکلات پیدا کنند تا بهتر از هر زمان دیگر به مردم کشورمان خدمت کنند.

کد مطلب 1127054

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