مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تیم فوتبال امید به اندازه تیم ملی بزرگسالان برای فدراسیون فوتبال اهمیت دارد و برای موفقیت این تیم در بازی‌های آسیایی گوانگجو تدارک کاملی دیده‌ایم، چرا که اعتقاد داریم این تیم با موفقیت در این مسابقات حتی می تواند شرایط صعود به المپیک لندن را فراهم کند.

نبی اضافه کرد: تیم امید با قهرمانی در جام ولایت شایستگی‌های خود را بیش از پیش ثابت کرد از همین رو فدراسیون فوتبال با همکاری کمیته ملی المپیک برنامه تدارکاتی مناسبی را برای این تیم تا پیش از بازی‌های آسیایی چین پیش بینی کرده است تا انتظارات کادرفنی برای آماده سازی تیم امید تامین شود.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در تشریح برنامه‌های تیم فوتبال امید گفت: تیم فوتبال امید 8 شهریور در لهستان با تیم زیر 23 سال این کشور دیدار می کند و دیدار برگشت خود را روز 17 مهرماه در تهران مقابل این تیم برگزار خواهد کرد.

نبی اضافه کرد: تیم امید همچنین از 6 مهرماه در تورنمنت ویتنام که با حضور تیم‌های آسیایی نظیر چین، ژاپن، ویتنام و ... برگزار خواهد شد، شرکت می کند. در نظر داریم در صورت امکان یک بازی تدارکاتی دیگر را نیز تا قبل از اعزام تیم به بازی‌های آسیایی گوانگجو برای تیم امید برنامه ریزی کنیم.

وی در خصوص اعتراض پیروانی مبنی براینکه با توجه به برگزاری بازی‌های آسیایی دوماه قبل از جام ملت‌های آسیا باید سه بازیکن امید (احسان حاج صفی، علیرضا حقیقی، کریم انصاریفرد) که به اردوی بزرگسالان دعوت می شوند بطور کامل در اختیار تیم امید قرار بگیرند گفت: قرار بود آقای پیروانی این مسئله را در جلسه کمیته فنی مطرح کند اما متاسفانه ایشان در این جلسه شرکت نکرد تا به نقطه نظر مشترکی در این زمینه برسیم.

دبیرکل فدراسیون فوتبال اظهار داشت: با این وجود فدراسیون فوتبال به دنبال پیدا کردن راهی است تا بهترین تصمیم را در این زمینه بگیرد تا نه به تیم امید لطمه‌ای وارد شود و نه به تیم ملی بزرگسالان. از این رو آقای فریدون معینی رئیس کمیته تیم‌های ملی از جانب فدراسیون فوتبال مامور شد تا در نشستی مشترک با آقایان پیروانی و قطبی این مسئله را حل و فصل کند.