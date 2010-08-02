6 هزار کاردان بهداشت دهان در مراکز بهداشتی درمانی کشور مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر محمدحسین خوشنویسان ظهر دوشنبه در جریان بازدید از مراکز بهداشتی درمانی استان بوشهر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تأمین کاردان‌های بهداشت دهان یکی از اهداف اصلی وزارت بهداشت برای گسترش خدمات پیشگیری است، افزود: در همه مراکز بهداشتی درمانی کشور یک کاردان مستقر خواهد شد و در صورت تأمین اعتبار لازم این تعداد به دو و سپس سه نفر افزایش می یابد.

وی از اجرای طرح آمارگیری وضعیت سلامت و بیماری‌ های دهان و دندان در کشور خبر داد و گفت: در سال جاری آمارگیری کشوری در مورد وضعیت سلامت و بیماری‌ های دهان و دندان در کلیه استان ‌های کشور انجام می ‌گیرد .

رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات مراکز بهداشتی درمانی کشور فرسوده بودن تجهیزات دندانپزشکی است که اکثراً عمر مفید آنها به پایان رسیده و تعویض دستگاه ‌های جدید با کارآیی لازم جهت جایگزین دستگاه موجود ضروری است.

خوشنویسان در ارتباط با راه ‌اندازی دانشکده دندانپزشکی در بوشهر گفت: مطالعات مقدماتی توسط مهندسین مشاور انجام خواهد شد و پس از تکمیل شدن گزارش نهایی، اقدامات بعدی انجام می ‌گیرد .

وی با بیان اینکه براساس شاخصهای بهداشتی دهان و دندان بیشتر آسیبهای دهان و دندان مربوط به پوسیدگی است، گفت: گروه های هدف اصلی این معاونت سه گروه مادران باردار، کودکان زیر 6 سال و کودکان 6 تا 12 سال هستند که ارتقای سطح آموزش این گروهها و ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری از اولویت این معاونت محسوب می شود.