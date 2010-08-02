کاهش غلظت ذرات معلق در هوای امروز تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای تهران، امروز دوشنبه از میزان غلظت آلاینده ذرات معلق نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده اما میزان غلظت منوکسید کربن تغییری نداشته است.

به این ترتیب میانگین غلظت هر دو آلاینده به غیر از ایستگاه آزادی به لحاظ آلاینده ذرات معلق در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.



همچنین گزارش هوشناسی حاکی از آسمانی کمی ابری است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر امروز به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.



توصیه شده در مناطق یاد شده تمامی بیماران قلبی و تنفسی، خردسالان و سالخوردگان از تردد در هوای آزاد پرهیز کنند.



