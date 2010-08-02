به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه الاهرام مصر، حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر چند هفته پیش اعلام کرد اذان در 4 هزار و 500 مسجد قاهره قرار است از ابتدای ماه رمضان که از 11 آگوست ( 20 مرداد) آغاز می شود به صورت واحد پخش شود. اسکندریه نخستین شهری است که پس از قاهره از سیستم جدید استفاده کرده و سایر شهرهای مصری نیز درحال بررسی سیستم جدید هستند تا پس از آن که موفقیت این طرح مشخص شد اجرای آن را آغاز کنند.

زقزوق در این رابطه اظهار داشت: ما در مرحله آزمایش سیستم جدید را پشت سر گذاشتیم، نظامی که قرار است به نبرد بلندگوها در شهر قاهره و وضعیت آشفته کنونی خاتمه دهد.

وقتی طرح اذان واحد در مصر اجرایی شود در تمام شهر صدای یک نفر پخش می شود که پنج نوبت در روز اذان می گوید، این صدا از پیش ضبط شده است و به طور همزمان از سوی تمام مساجد پخش می شود.

براساس اظهارات سالم عبدالقالی معاون وزیر اوقاف در امور نماز این طرح درپی شکایتهای مردم درباره ناهماهنگی و صدای بلندگوها در مساجد پیگیری شده است. قرار است اذان واحد از ایستگاه رادیویی قاهره پخش شود و از طریق دستگاه های گیرنده مساجد در همان زمان دریافت و پخش شود.

عبدالقالی تأکید کرد با واحدکردن صدای اذان در شهر مسئله رفاه بیماران، فراهم کردن شرایط لازم برای دانش آموزان و افرادی که باید در کار خود تمرکز داشته باشند تضمین خواهد شد. قرار است از یک گروه مؤذنهای با تجربه و حرفه ای مناسب ترین نامزدها را برای این مأموریت انتخاب و صدای آنها در در شهرهای مختلف پخش شود .

معاون وزیر اوقاف در امور مرتبط با نماز یادآور شد که یک تیم از مهندسان حرفه ای شبکه ای میان مساجد در تمام مناطق نصب کرده تا بتوانند از این طرح همزمان استفاده کنند. این طرح در 17 مسجد آزمایش شده و به خوبی کار می کند. از این رو ظرف چند هفته مساجد پایتخت طرح جدید را اجرایی کرده و از آنجا که در قاهره تفاوت منطقه زمانی وجود ندارد همه مساجد اذان را در یک زمان پخش می کنند.

براساس اظهارات این مقام رسمی مصر، 70 هزار مؤذن رسمی در وزارت اوقاف فعالیت می کنند، این افراد در صورتی که در عرصه اذان گفتن فعالیت نکنند به امور دیگری در مساجد خود گماشته می شوند و عده ای نیز تحصیلات خود را به عنوان امام جماعت دنبال می کنند که کمبود آن در این وزارتخانه حس می شود.

براساس نظر سنجی انجام شده از سوی مرکز حمایت اطلاعاتی و تصمیم گیری کابینه بیشتر ساکنان قاهره با اجرای طرح اذان واحد موافق هستند. 58 درصد از 1150 خانواده ای که در این نظر سنجی شرکت کرده اند این طرح را به صداهای ناهماهنگ بلندگوها هنگام پخش اذان ترجیح می دهند.