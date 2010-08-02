سکوت خبری روابط عمومیها آسیب جدی در عرصه اطلاع رسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله تقوی ظهر دوشنبه در همایش مدیران روابط عمومی فرمانداریهای 18 گانه مازندران در استانداری افزود: روابط عمومی یک فن بوده و از جنبه نظری هنری حرفه ای محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: روابط عمومی پل ارتباطی مردم با سلایق، عادات و آستانه تحمل متفاوت است.

مدیرکل حوزه استانداری مازندران با اشاره به اینکه روابط عمومی دستگاه مشاور بالاترین مقام اجرایی است، تصریح کرد: این نهاد باید ضمن شناخت جایگاه خود نسبت به درک اهمیت کارکرد روابط عمومی برای مدیر مربوطه در دستگاه اقدام کند.

تقوی با بیان اینکه روابط عمومیها باید عملکرد دستگاه ها را روزانه به شورای روابط عمومی استان گزارش دهند، یادآور شد: چند شغله بودن در روابط عمومیها آسیب جدی بر فعالیت آنان وارد خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه مدیران دستگاه ها جایگاه روابط عمومی را هنوز نشناختند، افزود: عدم شناخت مدیران، روابط عمومی ها را تضعیف می کند به این واسطه که روابط عمومی باید ابزار فعالیت در امر اطلاع رسانی هنرمندانه را در اختیار داشته باشد.

وی با تاکید بر تعامل دوسویه و منطقی مدیران روابط عمومی فرمانداری ها و ادارات شهرستانها با اصحاب رسانه تاکید کرد: منابع خبری دستگاه های اجرایی باید به صورت روزانه و با محتوای حرفه ای خبری در اختیار رسانه ها قرار گیرد.

تقوی یادآور شد: تکریم ارباب رجوع و حل مشکلات مردم کارکرد اصلی روابط عمومی ها بوده و شاخصه پل ارتباطی بودن روابط عمومیها بین مردم و مدیر دستگاه نباید تنها در حد شعار باقی بماند.

به گزارش مهر، تعدادی از مدیران روابط عمومی فرمانداری های استان نیز در سخنانی ضمن بیان مشکلات و فعالیتهای پیش رو، گزارشی از عملکرد نهاد شورای روابط عمومی در شهرستان خود ارائه کردند.