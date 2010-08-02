توسعه لرستان نیازمند نقشه راه و برنامه های کارشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بروجرد در محل کانون شهدا این شهرستان در سخنانی با بیان اینکه لرستان دارای استعدادها و ظرفیت های بی پایان زیادی است، اظهار داشت: برای توسعه و پیشرفت این سرزمین باید از همه ظرفیتها استفاده کرد.

دهمرده با تاکید بر اینکه باید برای توسعه و شکوفایی این استعدادهای خدادادی برنامه داشته باشیم، یادآور شد: توسعه لرستان نیازمند نقشه راه و برنامه های علمی و کارشناسی است.

وی با اشاره به وضعیت اجرایی شدن مصوبات سفرهای هیئت دولت به این استان، از تشکیل کمیته ای در راستای بررسی این مصوبات خبر داد.

استاندار لرستان افزود: همچنین در راستای تحقق مطالبات استان نیازمند یکسری پیوست های قانونی هستیم که در این زمینه نمایندگان مجلس باید همکاری لازم را داشته باشند.

دهمرده با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت همه علما، نخبگان و دانشمندان در استان استفاده فراوان شود عنوان کرد: انسانها هیچ وقت بی نیاز از تجربه های دیگران نیستند و باید از تجربیات دیگران نیز استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه بررسی های لازم در زمینه بودجه سال 90 در استان شروع شده است، بیان داشت: یکی از ظرفیتهای موجود در استان برای جذب بالای سهم لرستان از منابع ملی نمایندگان هستند و آنها نیز بابد حداکثر تلاش خود را برای جذب این اعتبارات انجام دهند.

استاندار لرستان با اشاره به بازدید مستمر از پروژه های در دست اجرای استان، عنوان کرد: ایجاد تعامل و همدلی در میان دستگاه ها و مسئولین اجرایی نیز از دیگر برنامه های من در لرستان است.

استاندار لرستان با تاکید بر نقش دانایی محوری در توسعه پایدار لرستان، خاطر نشان کرد: باید از انجام دادن کارهای غیر کارشناسی در استان به طور جدی جلوگیری شود.

وی با تاکید بر ضرورت کوتاه کردن عمر اجرای پروژه ها در لرستان، عنوان کرد: البته در اجرای این پروژه ها سه مولفه سرعت، دقت و صحت نیز باید مورد نظر قرار گیرد و هیچ کدام از این سه مولفه نباید فدای دیگری شود.

دهمرده با تاکید بر برنامه ریزی در راستای شکوفایی ظرفیتهای لرستان، یادآور شد: لرستان در زمینه های کشاورزی، گردشگری، آب و خاک و .... دارای ظرفیتها و توانمندی های بالایی است که این ظرفیتها نیازمند توسعه و برنامه ریزی هستند.