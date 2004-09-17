منتظربازگشت مديرعامل سپاهان از عربستان هستم

مهرداد ميناوند هافبك تجربه فصل گذشته تيم فوتبال پرسپوليس درگفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: پس ازاعلام راي نهايي فدراسيون فوتبال مبني بر بازيكن آزاد بودنم، مراحل پاياني عقد قرارداد با باشگاه سپاهان را انجام دادم و درحال حاضرمنتظربازگشت آقاي ساكت ازسفر حج هستم تا پس از امضاء قرارداد نهايي در تمرينات سپاهان شركت كنم.

ميناوند درمورد شكست تيم فوتبال سابقش درهفته اول گفت : به هرحال اين اتفاق ممكن است براي هر تيمي بيفتد و دراولين ديدار شكست بخورد اما نبايد با يك شكست همه چيز را زير سوال برد. وقتي يك تيم مي بازد همه بازيكنان مقصر هستند و نبايد تنها از خط دفاع پرسپوليس انتقاد كرد.

هافبك فصل گذشته پرسپوليس ادامه داد: فصل گذشته ما شروع خوبي داشتيم و سه بازي ابتداي فصل را با پيروزي پشت سر گذاشتيم اما درپايان فصل آن نتايج را كسب كرديم. حالا هم نمي شود با يك شكست از بازيكنان انتقاد كرد.

مهرداد ميناوند در پايان ابراز اميدواري كرد پرسپوليس بتواند با پيروزي در ديدارهاي آينده و كسب نتايج قابل قبول رضايت ميليونها هوادارش را جلب كند.