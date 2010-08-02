  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۳۰

چهار میلیون قطعه ماهی زینتی در آذربایجان غربی تولید می شود

چهار میلیون قطعه ماهی زینتی در آذربایجان غربی تولید می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات و امور آبزیان آذربایجان غربی از تکثیر و پرورش چهار میلیون و 150 هزار قطعه انواع ماهیان زینتی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، آیت الله فخری پیش از ظهر دوشنبه  در جمع خبرنگاران با اشاره به تنوع گونه ای پرورش انواع آبزیان علاوه بر ماهیان سردآبی، گرمابی و شاه میگو در آذربایجان غربی، افزود: سالانه چهار میلیون و 150 هزار قطعه انواع ماهیان زینتی، آکواریومی و تزئینی در 11 مرکز تکثیر شهرستانهای ارومیه، نقده، خوی، مهاباد و بوکان تکثیر و به بازار مصرف ارائه می شود.

وی با بیان اینکه در این راستا تعداد 28 نفر به طور مستقیم و 60 نفر به طور غیر مستقیم در این بخش مشغول به فعالیت هستند، بیان داشت: آنجل، کوارمی، اسکار، کوپی، گلدفیش، دیس کاس، زبرا، سیج لایت اهم گونه های ماهیان زینتی پرورش یافته در آذربایجان غربی را شامل می شوند.

مدیر کل شیلات و امور آبزیان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: ماهیان زینتی پرورش یافته در استان به استانهای فارس، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، تهران، کردستان و همچنین به کشور های حوزه خلیج فارس و عراق صادر می شود.
 

کد مطلب 1127098

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها