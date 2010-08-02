چهار میلیون قطعه ماهی زینتی در آذربایجان غربی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، آیت الله فخری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تنوع گونه ای پرورش انواع آبزیان علاوه بر ماهیان سردآبی، گرمابی و شاه میگو در آذربایجان غربی، افزود: سالانه چهار میلیون و 150 هزار قطعه انواع ماهیان زینتی، آکواریومی و تزئینی در 11 مرکز تکثیر شهرستانهای ارومیه، نقده، خوی، مهاباد و بوکان تکثیر و به بازار مصرف ارائه می شود.

وی با بیان اینکه در این راستا تعداد 28 نفر به طور مستقیم و 60 نفر به طور غیر مستقیم در این بخش مشغول به فعالیت هستند، بیان داشت: آنجل، کوارمی، اسکار، کوپی، گلدفیش، دیس کاس، زبرا، سیج لایت اهم گونه های ماهیان زینتی پرورش یافته در آذربایجان غربی را شامل می شوند.

مدیر کل شیلات و امور آبزیان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: ماهیان زینتی پرورش یافته در استان به استانهای فارس، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، تهران، کردستان و همچنین به کشور های حوزه خلیج فارس و عراق صادر می شود.

