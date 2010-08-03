کاهش 16 درصدی صادرات و افزایش 44درصدی واردات در همدان

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: صادرات استان همدان در چهار ماه نخست سال جاری با دو هزار و 572 فقره اظهارنامه صادراتی به میزان286 هزار و 709 تن کالا به ارزش 56 میلیون و 577 هزار دلار است.

وی اظهار داشت: میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با سه هزار و 339 فقره اظهارنامه به میزان 253هزار و 486 تن به ارزش 67 میلیون و 247 هزار دلار از نظر تعداد اظهارنامه و وزن کالای صادراتی و همچنین ارزش دلاری به ترتیب 24درصد کاهش، 13 درصد افزایش و 16 درصد کاهش داشته است.

شهبازی عمده کالاهای صادراتی همدان را کشمش تیزابی، آرد گندم، نوشابه گازدارغیر الکلی، چینی آلات بهداشتی، ظروف آلومینیومی، قطعات مبلمان، سرنگ فیلتر لکوسیت، سفال، لوله ی پی وی سی و سیمان ذکر کرد.

شهبازی درباره واردات گمرک استان همدان نیز گفت: در چهار ماهه امسال سه هزار و 125 تن کالا به ارزش بیش از 9 میلیون و 136 هزار دلار در 105 فقره اظهار نامه وارد گمرک همدان شده است.

وی اضافه کرد: میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد اظهار نامه 94 درصد، از نظر وزن 48در صد و از نظر ارزش دلاری 44 درصد افزایش یافته است.

شهبازی عمده کالاهای وارداتی استان همدان را دوربین دیجیتالی، تجهیزات ذخیره سیلوی گندم و کلکتور توزیع هوا ذکر کرد.

مدیرکل گمرک استان همدان افزود: آمریکا، آلمان، ایتالیا، استرالیا، اتیوپی مصر، دانمارک، هلند، انگلستان، رومانی لهستان ،سریلانکا، اکراین، ترکیه، عراق، امارات، افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش و کویت کشورهای مقصد صادرات همدان بوده است.