مسوولين در مقابل فشارهاي آمريكا و اروپا محكم بايستند و از آژانس خارج شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، خطيب جمعه خرمشهر در نماز جمعه اين هفته اين شهرستان گفت: به مسوولين مي گويم پرونده ايران بسته نخواهد شد و اين بازي هاي آمريكا و اروپا براي امتيازگيري از كشورمان است .

آيت الله سيدابوالحسن نوري افزود: مسوولين در مقابل فشارهاي آژانس هسته اي و آمريكا و اروپا محكم بايستند و با اتكاء به قدرت خداوند و ملت شريف و بزرگ ايران از اين سازمان خارج شوند بدانيد كه آمريكا و همدستانش هيچ غلطي نمي توانند بكنند نبايد از تهديد ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ترسيد.

امام جمعه خرمشهر كه جانباز فتح اين شهر است گفت: در ايام ولادت شجاعاني چون امام حسين (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) روز پاسدار و هفته دفاع مقدس هستيم نام امام حسين (ع) انسان را به ياد بزرگ مردي، عزت، شجاعت، پايداري در سختي ها مي اندازد هفته دفاع مقدس ما را به بياد مقاومت ملتي مي اندازد كه كوچك و بزرگ آن و زن و مردش براي دفاع در برابر حزب بعث كافر كه از سوي همين آلمان و آمريكا و انگليس و فرانسه و ساير قدرت ها حمايت مي شد به پا خاست و حتي يك متر از خاك ميهن اسلامي را به دشمن نداد ، مناطق اشغالي را با بازوي جوانان رشيد از دشمن باز پس گرفتيم نه با قطعنامه و ميانجيگري و آن هم با عزت و يقين بدانيد آمريكا مي ترسد به كشورمان تعدي بكند.

خطيب جمعه خرمشهر درخطبه اول نماز با اشاره به احاديث از فضيلت هاي ماه شعبان و اعمال آن سخن گفت.