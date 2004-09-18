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۲۸ شهریور ۱۳۸۳، ۱۰:۴۳

در اثر جديد الانتشار " آشنايي با دارالفنون "

دوران تحصيل " صادق هدايت " به قلم وزيري مكتوب شد

خبرگزاري " مهــر " - گروه فرهنگ و ادب : كتاب " آشنايي با دارالفنون " در برگيرنده تاريخ اين مكان علمي و معرفي دانش آموختگان شهير آن در رشته هاي مختلف علمي به قلم سعيد وزيري ، نويسنده و محقق منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ادبي " مهـــر " ، اين كتاب  توسط انتشارات پژوهشكده تعليم و تربيت وابسته به وزارت آموزش و پرورش با 3000 شمارگان منتشر شده است.
اين گزارش حاكي است وزيري دركتاب جديد خود  با نگاهي تحقيقي به بيان تاريخچه و چگونگي شكل گيري دارالفنون پرداخته است ، نويسنده در كتاب فوق الذكر به شاعران ، نويسندگان و برخي ديگر از مشاهير حوزه ادب و علم پرداخته است كه دوران تحصيل خود را در دارالفنون سپري كرده اند ، از اين جمله مي توان به صادق هدايت ، استاد محمد حسين شهريار ، منوچهر نيستاني ، نصرت الله كاسمي و ... اشاره كرد. 

کد مطلب 112711

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