دوران تحصيل " صادق هدايت " به قلم وزيري مكتوب شد

به گزارش خبرنگار ادبي " مهـــر " ، اين كتاب توسط انتشارات پژوهشكده تعليم و تربيت وابسته به وزارت آموزش و پرورش با 3000 شمارگان منتشر شده است.

اين گزارش حاكي است وزيري دركتاب جديد خود با نگاهي تحقيقي به بيان تاريخچه و چگونگي شكل گيري دارالفنون پرداخته است ، نويسنده در كتاب فوق الذكر به شاعران ، نويسندگان و برخي ديگر از مشاهير حوزه ادب و علم پرداخته است كه دوران تحصيل خود را در دارالفنون سپري كرده اند ، از اين جمله مي توان به صادق هدايت ، استاد محمد حسين شهريار ، منوچهر نيستاني ، نصرت الله كاسمي و ... اشاره كرد.