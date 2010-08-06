واگذاری قبور بالای 30 سال بهشت زهرا (س) آغاز شد

اسد فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به علت کمبود مساحت گورستان بزرگ پایتخت و تراکم اموات برخی از برنامه های بهشت زهرا(س) را تغییر داده ایم گفت: یکی از مهمترین اقدامات بهشت زهرا(س) سه طبقه کردن تمامی قبور گورستان است که مراحل اجرایی آن آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه نیمی از قبور بهشت زهرا (650 هزار قبر) بالای 30 سال قدمت دارند گفت: بر اساس فتوای مراجع عظام واگذاری قبور بالای 30 سال آغاز شده است.

فاضل با بیان اینکه هم اکنون یک میلیون و 300 هزار متوفی در گورستان بهشت زهرا(س) دفن شده اند گفت: با اجرای طرح سه طبقه کردن قبور و واگذاری قبور بالای 30 سال ظرفیت پذیرش اموات در گورستان بزرگ پایتخت افزایش می یابد ولی باز هم به مکانی غیر از بهشت زهرا(س) برای دفن اموات تهرانی نیاز است.

رئیس سازمان بهشت زهرای تهران با بیان اینکه سالانه 50 هزار متوفی در گورستان بزرگ شهر پذیرش می شوند گفت: 60 درصد اموات تهرانی را زنان و 40 درصد آنان را مردان تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: هر چند با سه طبقه کردن قبور مشکل دفن اموات تا چند سال آینده برطرف می شود ولی مشکلاتی اعم از افزایش بارترافیکی، تراکم جمعیت در شبهای جمعه و مناسبتها، مشکلات بهداشتی و محیط زیست و همچنین امنیت اجتماعی تا 5 برابر افزایش می یابد.