به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدرضا حسین آبادی صبح دوشنبه در اولین اجلاس روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو اکو افزود: گسترش روزافزون مواد مخدر در دهه اخیر و پیامدهای زیانبار آن بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع بشری باعث بروز مشکلات و نابسامانی‌هایی در سطح جهان شده است.

وی افزود: بخش اعظم معضل قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در منطقه غرب آسیا و جهان ناشی از کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: تولید، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر صنعتی و روند تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی و روانگردان‌ها، استفاده از فضای مجازی اینترنت به منظور ترویج مصرف، آموزش ساخت و تولید و ترانزیت این مواد و همچنین انجام اقدامات غیرقانونی به عنوان یک تهدید جدی در حال گسترش است.

وی ادامه داد: علیرغم حضور آمریکا و انگلیس در افغانستان و تبلیغات گسترده در امر مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور، آمارهای موجود در سال 2009 نشان می دهد که تولید تریاک در افغانستان بیش از 6 هزار و 900 تن شده است و متاسفانه امسال نیز افغانستان به بزرگترین تولید کننده حشیش در جهان تبدیل شده است.

حسین آبادی گفت: یکی از اقدامات موثر منطقه‌ای و بین‌المللی ایران به منظور مبارزه با مواد مخدر افتتاح مرکز تبادل اطلاعات منطقه‌ای در تهران با حضور کشورهای ایران، پاکستان، افغانستان و با مشارکت UNODC و اجرای عملیات‌های مشترک بین این کشورها بوده که این اقدام نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با مواد مخدر در منطقه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس ارتقا و افزایش برنامه ریزی و همکاری با کشورهای همسایه از جمله پاکستان، افغانستان و ترکیه و همکاری با پلیس این کشورها موجب اجرای عملیات منسجم و هماهنگ کنترل مرزها شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: افزایش بازار تقاضای حشیش در کشورهای حوزه خلیج فارس طی چند سال اخیر موجب شده که دریای عمان و خلیج فارس به عنوان یکی از مسیرهای فعال منطقه در قاچاق حشیش به کشورهای عربی به شمار آیند.

وی افزود: امروزه شبکه‌های قاچاق مواد مخدر برای انتقال محموله‌های خود از تجهیزات پیشرفته استفاده می‌کنند و به همین جهت همکاری و تبادل اطلاعات بین کشورهای عضو اکو ضروری است.

حسین آبادی اظهار داشت: سالانه حدود 700 تن هروئین در افغانستان تولید می‌شود که این میزان تولید به ورود سالانه 13 هزار تن مواد پیش‌ساز بستگی دارد. بر همین اساس اگر از ورود پیش سازها به داخل افغانستان جلوگیری شود تولید هروئین در افغانستان نیز متوقف می‌شود.