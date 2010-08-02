همگروه ایران قهرمان مسابقات فوتبال "آسه آن" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال زیر 19 سال استرالیا که برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال (جوانان) آسیا آماده می‌شود، در دیدار نهایی رقابت‌های قهرمانی زیر 19 سال "آسه آن" برابر تایلند به پیروزی یک بر صفر دست یافت و برای سومین مرتبه عنوان نخست این مسابقات را از آن خود کرد.

این مسابقه که در ورزشگاه تونگ نهات شهر هوشی مین برگزار شد، "الی بابالاج" در دقیقه 81 گل برتری تیم زیر 19 سال استرالیا را به ثمر رساند.

یان ورسلیجین مربی استرالیا پس از قهرمانی تیمش در این جام گفت:" باید از فدراسیون فوتبال "آسه آن" و ویتنام میزبان این بازی‌ها تشکر کنم که با برگزاری این رقابت‌ها شرایط خوبی را برای آمادگی بیشتر تیم‌ها پیش شروع مسابقات قهرمانی زیر 19 سال آسیا در چین فراهم کردند".

در بازی رده بندی این مسابقات هم دو تیم کره جنوبی و ویتنام در پایان وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی یک بر یک رضایت دادند اما در نهایت کره جنوبی نخستین حریف ایران در مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال (جوانان) آسیا در ضربات پنالتی و با نتیجه 7 بر 6 به برتری رسید و به عنوان سومی این رقابت‌ها دست یافت.

در هفت دوره گذشته این مسابقات استرالیا سه عنوان(2006، 2008 و 2010)، تایلند دو عنوان(2002 و 2009) و تیم‌های میانمار یک عنوان(2005) و ویتنام یک عنوان(2007) قهرمانی را بدست آورده بودند.

رقابت‌های فوتبال قهرمانی زیر 19 سال (جوانان) آسیا طی روزهای11 تا 26 مهرماه سال جاری در دو ورزشگاه "زیبو اسپورت" و "لینزی استادیوم" شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می شود. در گروه D این مسابقات تیم‌های ایران، کره جنوبی، استرالیا و یمن حضور دارند.