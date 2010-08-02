جشنواره شطرنج بانوان با قهرمانی حکیمی فرد به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این شطرنجباز 14 ساله با کسب 8 پیروزی از مجموع 11 دیدار برگزار شده خود و تصاحب 5/9 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت. پس از وی شایسته قادرپور با 5/0 امتیاز کمتر در رده دوم قرار گرفت. ضمن اینکه هانیه خلجی با 8 امتیاز و به لطف پوئن شکنی بهتر به عنوان نفر سوم جشنواره شطرنج بانوان معرفی شد.

مینو عسگری‎زاده، هما علوی، آذین وکیلپور، مهرنوش زوار موسوی، سارا سادات خادم الشریعه، شادان قوام مصطفوی و منا سیدپور شطرنجبازانی هستند که رده‏های چهارم تا دهم جشنواره شطرنج بانوان را از آن خود کردند. 10 بازیکن برتر این جشنواره به مرحله نهایی مسابقات قهرمان کشوری بانوان صعود کردند.

برگزار کنندگان سیزدهمین دوره جشنواره شطرنج بانوان برای نفرات اول تا ششم این جشنواره جوایزی به شرح زیر نظر گرفته‏اند:

نفر اول: 000/000/3 ریال

نفر دوم: 000/005/2 ریال

نفر سوم: 000/000/2 ریال

نفر چهارم: 000/005/1 ریال

نفر پنجم: 000/000/1 ریال

نفر ششم: 000/500 ریال