  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

فدراسیون اسکواش برای پیشرفت این ورزش در گلستان حمایت کند

فدراسیون اسکواش برای پیشرفت این ورزش در گلستان حمایت کند

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه اسکواش گلستان خواستار توجه ویزه فدراسیون برای پیشرفت این رشته ورزشی در استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سیدعلی طاهری پیش از ظهر یکشنبه در نشست این هیئت در گرگان افزود: این استان پتانسیل های خوبی در این رشته دارد و نیازمند حمایت فدارسیون است.

وی از تلاش مسئولین و ورزشکاران در کسب رتبه اول هیئت اسکواش استان گلستان در بین استان های کشور قدردانی کرد.

دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی به ضرورت رسیدگی و تقویت بعد روحی انسان در کنار پرورش جسم اشاره کرد.
 
حجت الاسلام طاهری با ذکر یادی از جهان پهلوان تختی و پرورش یافتگی روح آن جهان پهلوان، وی را الگوی مناسبی برای جوانان ورزشکار دانست.

 گلستان سه هزار و 500 ورزشکار رشته اسکواش دارد.
کد مطلب 1127137

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها