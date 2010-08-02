فدراسیون اسکواش برای پیشرفت این ورزش در گلستان حمایت کند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سیدعلی طاهری پیش از ظهر یکشنبه در نشست این هیئت در گرگان افزود: این استان پتانسیل های خوبی در این رشته دارد و نیازمند حمایت فدارسیون است.

وی از تلاش مسئولین و ورزشکاران در کسب رتبه اول هیئت اسکواش استان گلستان در بین استان های کشور قدردانی کرد.



دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی به ضرورت رسیدگی و تقویت بعد روحی انسان در کنار پرورش جسم اشاره کرد.

حجت الاسلام طاهری با ذکر یادی از جهان پهلوان تختی و پرورش یافتگی روح آن جهان پهلوان، وی را الگوی مناسبی برای جوانان ورزشکار دانست.



گلستان سه هزار و 500 ورزشکار رشته اسکواش دارد.