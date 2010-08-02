ایجاد شبکه فیبر نوری ترانزیت شمال - جنوب/ پوشش پنج درگاه ارتباطات بین الملل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خسروی با بیان این مطلب افزود: از آن جا که در شمال و جنوب کشورمان ترافیکهای مخابراتی بسیاری وجود دارند که از طریق درگاه های بین الملل امکان ترانزیت آن میسر است راه اندازی این مسیر اصلی بین الملل می تواند گامی در جهت تبدیل ایران به هاب ارتباطی منطقه تلقی شود.

وی تصریح کرد: اجرای این پروژه، این فرصت را برای ما ایجاد می کند تا کشورهای دارای حجم بالای ترافیک مخابراتی برای انتقال ارتباطات از مسیر ایران استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه این طرح امکانات مناسب تری را برای انتقال ترافیک دیتای بین الملل برای کشورمان فراهم می کند، افزود: این کابل نوری می تواند یک مسیر موازی با کابلهای دریایی بین المللی منطقه در مسیر غرب - شرق محسوب شود.

وی گفت: این شبکه نوری یک مسیر پشتیبان برای مسیرهای پر ترافیک کابل هایی محسوب می شود که از کانال سوئز عبور می کنند و در آینده به عنوان یک مسیر اصلی و یا جایگزین بخشی از ترافیک جهانی را منتقل می کند.

خسروی افزود: پروژه یاد شده امکانات لازم را برای ارایه توافقنامه سطخ خدمات "SLA" به اپراتورهای بین المللی منطقه فراهم می کند و در نتیجه می توان به تمامی ارائه دهندگان خدمات ارتباطی منطقه اطمینان داد که ایران بهترین گزینه از نظر قیمت و امنیت برای ترانزیت و تامین ارتباطات است.