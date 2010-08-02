سالنهای نمایشگاه دائمی لرستان تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد

عباس لاله در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی اظهار داشت: محل فعلی که در آن نمایشگاهها برگزار می شود در نقشه کلی نمایشگاه دائمی استان محل قرارگیری پارکینگ نمایشگاه است.

وی با اشاره به در دست ساخت بودن سالن های نمایشگاهی 150 متری در فضای کنونی، یادآور شد: در حال حاضر از روند پیشرفت کار احداث نمایشگاه دائمی لرستان راضی نیستم.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های دائمی استان لرستان ادامه داد: در حال حاضر عمده دلیل عدم پیشرفت مطلوب کار کمبود اعتبارات و عدم وجود پشتوانه مالی می باشد.

لاله خاطرنشان کرد: امید می رود حداکثر تا دو ماه آینده سالن های در حال ساخت نمایشگاه آماده بهره برداری شوند.

وی با اشاره به ضعف در برخی زیرساخت ها، گفت: در این زمینه نیز سعی می شود ظرف دو ماه مشکلات مرتفع شود که این امر نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاههای خدماتی و اجرایی است.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های دائمی استان لرستان با اشاره به مشکل ایاب و ذهاب به محل نمایشگاه دائمی خرم آباد، بیان داشت: در این زمینه ضعف هایی وجود دارد که پیش بینی شده است که علاوه بر راه اندازی ایستگاه های شمال به جنوب خرم آباد، امکان استقرار یک باب آژانس در محل این نمایشگاه فراهم شود.

لاله خاطرنشان کرد: همچنین به زودی در راستای حل مشکل رفت و آمد بازدید کنندگان خط ویژه نمایشگاه دائمی لرستان دایر می شود.