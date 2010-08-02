استعفای من ربطی به مسائل حاشیه ای نداشت

سیامک حاج حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گرفتاری مانع از ادامه همکاری وی با فدراسیون وزنه برداری شده، اظهار داشت: من تنها به دلیل مشکلات شخصی از این تیم جدا شدم. هفته گذشته با حسین رضازاده صحبت کردم و گفتم قادر به ادامه فعالیت با فدراسیون نیستم البته هنوز پاسخی از ایشان نگرفته ام.

سرپرست اردوهای تیم های ملی وزنه برداری با رد شایعه اختلاف با مسئولان فدراسیون تصریح کرد: پدر من دچار بیماری است و من باید بیشتر به او برسم و اصلی ترین دلیل جدایی من از این تیم همین امر بود.

سیامک حاج حسنی به مدت 6 ماه سرپرستی اردوهای تیم ملی وزنه برداری کشور را بر عهده داشت.