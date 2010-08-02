تولید نیکل و کادمیوم در شرکت کالسیمین زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یعقوب کارگرزاده پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح چندین طرح صنعتی در کارخانه کالسیمین و انجام عملیات اجرایی طرح های تولیدی، آموزشی و تحقیقاتی این شرکت در قالب هشت طرح افزود: گروه کالسیمین، بزرگترین تولید کننده و صادرکننده کنسانتره و شمش روی در کشور محسوب می شود که با اجرای طرح های جدید، ضمن خروج از تک محصولی و ایجاد تنوع در محصولات تولیدی، شعار کالسیمین حامی محیط زیست محقق خواهد شد.

وی شعار "تولید بیشتر، کیفیت برتر، هزینه کمتر" را در راستای سال همت مضاعف و کار مضاعف عنوان کرد و بیان داشت: برنامه راهبردی پنج ساله این شرکت تهیه و تدوین شده است و با تلاش شبانه روزی مهندسان، مدیران و کارگران سختکوش اجرا می شود و قطعاً نتایج بزرگی برای شرکت خواهد داشت.

همچنین نماینده مردم ماهنشان، ایجرود و انگوران در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: صنعت سرب و روی توجیه اقتصادی خوبی دارد و خوشبختانه طی سال های گذشته به رغم فراز و نشیب های به وجود آمده در این صنعت، شاهد بازده خوب سرمایه گذاری در آن بوده ایم.

رضا عبداللهی افزود: امروز بالاترین خدمت در کشور ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی و حمایت از سرمایه گذاری و تولید است.

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم با کاهش قیمت تمام شده و افزایش راندمان و ارتقاء سطح کیفیت کالا و محصولات تولیدی، حضور پر رنگی در بازارهای بین المللی داشته باشیم.

عملیات اجرائی 9 طرح شرکت کالسیمین شامل افتتاح اولین واحد نیمه صنعتی تولید نیکل کادمیوم و سولفات نیکل برای نخستین بار در کشور، کلنگ زنی واحد صنعتی شمش نیکل و محصولات جانبی، افتتاح طرح بازیافت، تولید کربنات روی از محل ضایعات، افتتاح بزرگ ترین مرکز آموزش واحدهای صنعتی استان در شرکت کالسیمین، آغاز عملیات اجرائی احداث طرح هوی مدیای جدید، افتتاح پروژه سنگ شکن و افتتاح پروژه محوطه سازی و بهسازی مجتمع بود.

در این مراسم برای نخستین بار از سند راهبردی پنج ساله بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده کنسانتره و شمش روی کشور رونمایی شد.