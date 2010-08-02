سرشماری حیات وحش استان فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسینعلی ابراهیمی کارنامی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: سرشماری جمعیت حیات وحش استان سالانه در دو مرحله انجام می شود که مرحله اول سرشماری از مرداد ماه در تمام مناطق شامل منطقه حفاظت شده، پارکهای ملی، پناهگاه حیات وحش و همچنین مناطق شکار ممنوع آغاز شده و تا اول شهریور ماه به مدت یک ماه نیز ادامه دارد و مرحله دوم نیز از اوایل آبان ماه تا اواخر آذر انجام می شود.

وی تصریح کرد: سرشماری جمعیت حیات وحش استان فارس توسط حوزه معاونت طبیعی اداره کل متشکل از کارشناسان محیط زیست طبیعی و ماموران اجرایی گارد محیط زیست انجام می شود و هدف این کار نیز برآورد جمعیت حیات وحش استان، کسب اطلاع از وضعیت زاد و ولد حیوانات نسبت به سال گذشته، بررسی عوامل تهدید و نقاط قوت مناطق و شناسایی مناطق مستعد برای ارتقای سطح حفاظتی و شناسایی زیستگاه های مناسب و مستعد برای احیای جمعیت گونه های متنوع پستاندار است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس عنوان کرد: سرشماری جمعیت حیات وحش از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست به صورت سراسری در کشور انجام می شود اما در مناطق سردسیر زودتر از مناطق گرمسیر صورت می گیرد.

ابراهیمی کارنامی اضافه کرد: در طول حدود یک ماه، سرشماری حیات وحش به صورت همزمان در تمام مناطق تحت مدیریت و شکار ممنوع شامل پارک ملی بمو، بهرام گور، میانجنگل فسا، خرمنکوه، آبشار مارگون، بهشت گمشده، بصیران اقلید، توت سیاه، دره باغ بوانات، میانکتل، بیدبیده آباده، پادنا، مل بلند فیروزآباد، کوه دراء ممسنی، چاه نفت، کوه سیاه ارسنجان، مزایجان داراب، کوه گرم جهرم، بختگان، هرمد لارستان، کوه هوا و تنگ خور و... انجام می شود.

به گفته وی طی این سرشماری تعداد حیات وحش استان شامل کل و بز، آهو، جبیر، گورخر، گوزن زرد، قوچ و میش، شغال، روباه، گرگ، تشی، گراز، خرس قهوه ای، پلنگ و سایر گونه ها مشخص خواهد شد.

مدیر کل محیط زیست استان فارس ادامه داد: سرشماری در دو میلیون هکتار از کل مساحت استان فارس در قالب مناطق چهارگانه و 16 منطقه شکار ممنوع صورت می گیرد.

ابراهیمی کارنامی خاطرنشان کرد: استان فارس دارای اقلیمهای مختلف با توپوگرافی متنوع است و بدین جهت کلکسیونی از تنموع زیستی کشور را در خودی جای داده و این استان با داشتن 56 گونه پستاندار، میزبان 34.1 درصد کل گونه های پستاندار ایران است که حفاظت از گونه های ارزشمند و در معرض تهدید چون آهو، قوچ و میش، کل و بز، گور خر ایرانی، گوزن زرد ایرانی، پلنگ، خرس قهوه ای و... از اهداف عمده و اولویتهای کاری این اداره کل محسوب می شود.