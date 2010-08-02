شش پایگاه غربالگری بینایی در خراسان جنوبی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، شهرام شیخانی ظهر یکشنبه در بازدید از پایگاه های غربالگری بیرجند در خصوص برنامه غربالگری بینایی گفت: با تجهیز و راه اندازی چهار پایگاه غربالگری بینایی در شهرستانهای فردوس، درمیان، قاین و نهبندان تعداد پایگاههای این طرح از دو پایگاه در سال گذشته به شش پایگاه در سال جاری افزایش یافت.

وی ادامه داد: باافتتاح وراه اندازی این مراکز مردم شهرهای فردوس،بشرویه، سرایان، قائن، حاجی آباد، آرین شهر، خضری ،اسدیه، خوسف، نهبندان وسربیشه می توانند جهت اطمینان ازسلامت بینایی کودکانشان به پایگاه های دائمی غربالگری بینایی مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: سال گذشته 36 درصد کودکان گروه سنی دو تا چهار سال و 94 درصد کودکان رده سنی چهار تا شش سال تحت پوشش برنامه قرارگرفتند.

شیخانی افزود: امسال با افزایش پایگاه های غربالگری امیدواریم بالای 70 درصد کودکان گروه سنی دو تاچهارسال و96درصدکودکان رده سنی چهار تا شش سال مورد انجام تست غربالگری بینایی قرار گیرند که این اقدام به نوبه خود می تواند گامی مهمی در راستای پیشگیری از نابینایی و کم بینایی کودکان دراستان باشد.