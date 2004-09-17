حمله آمريكا به عراق اشتباه بود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه اماراتي الخليج، رابرت ماكنمارا" طي سخناني كه درمراسم روز گذشته در" اسيسي" ايتاليا برگزارشده بود، بدون اشاره به چالشهاي فراروي جرج دبيلو بوش رئيس جمهوري آمريكا و دولت متبوعش، تصميم اين كشور را در حمله به عراق اشتباه دانست و گفت: اين يك مشكل بسياردهشتناك است كه نمي دانم چگونه پايان خواهد يافت.

گفتني است ماكنمارا درفاصله سالهاي 1961 تا 1968 در دوران روساي جمهور آمريكا " جان كندي" و" ليندون جانسون" منصب وزيردفاع آمريكا را به عهده داشته است.



اين مقام سياسي آمريكا پيشتر هم سياست هاي جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا را در قبال عراق محكوم كرده وحتي گفته بود واشنگتن نبايد براي حل مشكلات اززور استفاده كند.