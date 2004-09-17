  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ شهریور ۱۳۸۳، ۱۸:۵۶

وزير دفاع وقت آمريكا در زمان جنگ ويتنام :

حمله آمريكا به عراق اشتباه بود

وزير دفاع وقت آمريكا دردوره جنگ ويتنام اقدام دولت جرج بوش در حمله به عراق را اشتباه دانست.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه اماراتي الخليج، رابرت ماكنمارا" طي سخناني كه درمراسم  روز گذشته در" اسيسي" ايتاليا برگزارشده بود، بدون اشاره به چالشهاي فراروي جرج دبيلو بوش رئيس جمهوري آمريكا و دولت متبوعش، تصميم اين كشور را در حمله به عراق اشتباه دانست و گفت: اين يك مشكل بسياردهشتناك است كه نمي دانم چگونه پايان خواهد يافت.

گفتني است ماكنمارا درفاصله سالهاي 1961 تا 1968 در دوران روساي  جمهور آمريكا " جان كندي" و" ليندون جانسون" منصب وزيردفاع آمريكا را به عهده داشته است.

اين مقام سياسي آمريكا پيشتر هم  سياست هاي جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا را در قبال عراق محكوم كرده وحتي گفته بود واشنگتن نبايد براي حل مشكلات اززور استفاده كند.

کد مطلب 112717

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها