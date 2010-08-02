به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست به همت دبیرخانه انجمن جهانی اسلام و با حضور اعضای انجمن جهانی علمای مسلمان و آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می شود .

مکه مکرمه امروز دوشنبه 11 مرداد میزبان نشست شورای اجرایی انجمن هماهنگی سازمانهای اسلامی و 13 مرداد میزبان بیستمین نشست شورای بین المللی مساجد است .

همایش "انجمن جهانی اسلام؛ واقعیتها و نگاه به آینده" 9 مرداد به مناسبت پنجاهمین سالروز تأسیس انجمن جهانی اسلام با حضور رؤسای جمهور حال و پیشین چند کشور و علما و اندیشمندان جهان اسلام در مکه مکرمه برگزار شد.

این همایش در چهار محور انجمن جهانی اسلام، پنجاه سال نوآوری" انجمن جهانی اسلام و اعتبار بین المللی آن "انجمن جهانی اسلام و مسائل اسلامی" و "ویژگیهای نگاه به آینده بهتر" برگزار شد.

عبدالعزیز وزیر کشور عربستان به نیابت از ملک عبدالله در مراسم افتتاح همایش گفت: علمای کشورهای اسلامی باید برای رفع چالشهای پیش روی جهان اسلام بکوشند و در زمینه حل مشکلات جهانی و تقویت صلح و امنیت برای مردم در سراسر جهان مشارکت داشته باشند .

وی در ادامه افزود: عدم درک و شناخت درست برخی افراد از اسلام سبب انحراف آنها از دین مبین اسلام و پیام روشن آن شده است .