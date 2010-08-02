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۱۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

نشست شورای اجرایی تأسیس انجمن جهانی علمای مسلمان برگزار می‌شود

نشست شورای اجرایی تأسیس انجمن جهانی علمای مسلمان برگزار می‌شود

چهل و یکمین نشست شورای تأسیس انجمن جهانی علمای مسلمان با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی فردا سه‌شنبه 12 مرداد در مکه مکرمه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست به همت دبیرخانه انجمن جهانی اسلام و با حضور اعضای انجمن جهانی علمای مسلمان و آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می شود .

مکه مکرمه امروز دوشنبه 11 مرداد میزبان نشست شورای اجرایی انجمن هماهنگی سازمانهای اسلامی و 13 مرداد میزبان بیستمین نشست شورای بین المللی مساجد است .

همایش "انجمن جهانی اسلام؛ واقعیتها و نگاه به آینده" 9 مرداد به مناسبت پنجاهمین سالروز تأسیس انجمن جهانی اسلام با حضور رؤسای جمهور حال و پیشین چند کشور و علما و اندیشمندان جهان اسلام در مکه مکرمه برگزار شد.

این همایش در چهار محور انجمن جهانی اسلام، پنجاه سال نوآوری" انجمن جهانی اسلام و اعتبار بین المللی آن "انجمن جهانی اسلام و مسائل اسلامی" و "ویژگیهای نگاه به آینده بهتر" برگزار شد.

عبدالعزیز وزیر کشور عربستان به نیابت از ملک عبدالله در مراسم افتتاح همایش گفت: علمای کشورهای اسلامی باید برای رفع چالشهای پیش روی جهان اسلام بکوشند و در زمینه حل مشکلات جهانی و تقویت صلح و امنیت برای مردم در سراسر جهان مشارکت داشته باشند .

وی در ادامه افزود: عدم درک و شناخت درست برخی افراد از اسلام سبب انحراف آنها از دین مبین اسلام و پیام روشن آن شده است .

کد مطلب 1127174

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