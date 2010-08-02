خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، برای نخستین‎بار نوشاد و نیما عالمیان به طور همزمان در اردوی تمرینی طرح توسعه بازیکنان امید آسیا حاضر می‎شوند. این اردوی تمرینی پیش از آغاز مسابقات پروتور جهانی چین برگزار می‎شود.

مربی پاکستانی کریکت از استان‏ها بازدید می‏کند

سرمربی پاکستانی تیم ملی کریکت زیر 16 سال به منظور ارتقای سطح فنی بازیکنان بزرگسال این رشته به استان‎های کشور سرکشی می‏کند. قرار است محمود رشید دار در جریان این بازدیدها ضمن آموزش آخرین فنون این رشته، بهترین کریکت بازان را برای حضور دراردوی تیم ملی انتخاب و معرفی کند.

بانوان برتر مسابقات شمشیربازی اسلحه فلوره معرفی شدند

مسابقات شمشیربازی قهرمان کشوری بانوان با معرفی برترین‎های اسلحه فلوره در یزد پیگیری شد. در این رقابت‎ها که با حضور 55 شمشیرباز برگزار شد، مهدیه منتظران وفرنوش علیپور اول ودوم شدند. ضمن اینکه مریم وهابی و آیدا عطرآگین نیز به عنوان مشترک سومی دست یافتند. این رقابت‏ها امروز دوشنبه در اسلحه‎های سابر و اپه پیگیری خواهد شد.