خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، برای نخستینبار نوشاد و نیما عالمیان به طور همزمان در اردوی تمرینی طرح توسعه بازیکنان امید آسیا حاضر میشوند. این اردوی تمرینی پیش از آغاز مسابقات پروتور جهانی چین برگزار میشود.
مربی پاکستانی کریکت از استانها بازدید میکند
سرمربی پاکستانی تیم ملی کریکت زیر 16 سال به منظور ارتقای سطح فنی بازیکنان بزرگسال این رشته به استانهای کشور سرکشی میکند. قرار است محمود رشید دار در جریان این بازدیدها ضمن آموزش آخرین فنون این رشته، بهترین کریکت بازان را برای حضور دراردوی تیم ملی انتخاب و معرفی کند.
بانوان برتر مسابقات شمشیربازی اسلحه فلوره معرفی شدند
مسابقات شمشیربازی قهرمان کشوری بانوان با معرفی برترینهای اسلحه فلوره در یزد پیگیری شد. در این رقابتها که با حضور 55 شمشیرباز برگزار شد، مهدیه منتظران وفرنوش علیپور اول ودوم شدند. ضمن اینکه مریم وهابی و آیدا عطرآگین نیز به عنوان مشترک سومی دست یافتند. این رقابتها امروز دوشنبه در اسلحههای سابر و اپه پیگیری خواهد شد.
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