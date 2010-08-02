شناگران تا گوانگژو به آمادگی کامل می رسند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی شنای کشورمان برای گذراندن اردوی آماده سازی به کشور کرواسی سفر کرده و در حال حاضر تمرینات خود را هر روز در دو نوبت صبح و عصر پیگیری می کند.

حشمت الله اجاق تمرینات شناگران در کرواسی را خوب ارزیابی کرد و گفت: امکانات کمپی که در کشور کرواسی برای ما در نظر گرفته اند در حد خوبی است.



وی ادامه داد: بلافاصله پس از ورود به کرواسی تمرینات خود را آغاز کرده ایم. در حال حاضر هر روز دو نوبت صبح و بعد از ظهر تمرین می کنیم به صورتی که صبح ها کارهای تاکتیکی شنا و بعد از ظهرها کارهای قدرتی را در دستور کار شناگران قرار می دهیم.



اجاق در پایان گفت: شناگران تیم ملی به 70 درصد آمادگی رسیده اند و با برنامه ای که "پرو کوتورویچ" برای تیم ملی در نظر گرفته تا آغاز بازی های گوانگژو ملی پوشان به بالاترین سطح آمادگی خود می رسند.