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۱۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۴۹

برگزاری مسابقات دانش آموزی بالندگی ورزشی کشور را بدنبال دارد

برگزاری مسابقات دانش آموزی بالندگی ورزشی کشور را بدنبال دارد

ارومیه - خبرگزاری مهر: دبیر فدراسیون والیبال کشور ابراز امیدواری کرد: برگزاری مسابقات دانش آموزی باعث شاهد کشف بازیکنان تیمهای ملی در رده های مختلف و رشد و بالندگی ورزش کشور در عرصه های جهانی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سعید درخشنده بعد از ظهر دوشنبه در جریان برگزاری مسابقات نخستین دوره المپیک والیبال دانش ‌آموزان سراسر کشور در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه ورزش باید از مدارس تقویت، فرهنگ سازی و استعداد یابی  شود، افزود:طی دو سال اخیر خوشبختانه شاهد دگرگونی در ورزش آموزش وپرورش به خصوص در رشته والیبال بودیم.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری اولین دوره مسابقات المپیک دانش آموزی در رشته های مختلف نشان از توجه و عنایت مجموعه آموزش و پرورش به مقوله ورزش دارد.

المپیک والیبال دانش آموزان پسر سراسر کشور در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با حضور 70 تیم از 30 استان کشور از دیروز تا 18 مرداد ماه سالجاری همزمان با برگزاری مسابقات والیبال مردان کاپ آسیا در ارومیه برگزار می شود.

این رقابت ها با حضور هزار و 200 ورزشکار، مربی و سرپرست در مجتمع های ورزشی شهید رجایی یک و دو، چمران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام می شود.
 

کد مطلب 1127192

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