"شکوفه های انار" در حوزه هنری زنجان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این فیلم داستانی در ژانر معناگرا و مذهبی به نویسندگی و کارگردانی مهدی شعاعیون تولید شده است.

شکوفه های انار که تصویربرداری آن در روستای زودل ماسوله آغاز شده روایتی است از پایان زندگی معلمی در روستا. معلمی بیمار که اعمال و کردارش نه تنها بر رفتار دانش آموزان تاثیری مثبت داشته بلکه بر رفتار اهالی روستا نیز تاثیرگذار بوده است. بر این اساس اهالی در تلاشند تا مانع مرگ معلم روستا شوند.

اکبر اماملو به عنوان مشاور طرح و پویان آقابابایی به عنوان تصویربردار از جمله عوامل تولید این مجموعه هستند و رضا ترابی نیز در "شکوفه های انار" به نقش آفرینی می پردازد. این فیلم که تهیه کنندگی آن را حوزه هنری زنجان بر عهده دارد قرار است به مدت 30 دقیقه تولید شود.

"آواتار" در کارگاه نقد فیلم های هالیوود نقد و بررسی می شود

فیلم سینمایی آواتار به نویسندگی و کارگردانی جیمز کامرون، صبح روز سه شنبه 12 مرداد ماه در کارگاه نقد فیلم های هالیوود حوزه هنری زنجان مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

Avatar (آواتار) فیلمی علمی، تخیلی است که بر مبنای واقعیت های موجود جامعه آمریکا ساخته شده و نقطه نظرات دو حزب حاکم آمریکا (دموکرات و جمهوریخواه) در آن گنجانده شده است.

پس از اکران توسط حمید بیگلی فیلم ساز و منتقد سینما مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

کارگاه نقد فیلم های هالیوود ساعت 9 صبح روزهای سه شنبه هر هفته در حوزه هنری زنجان برگزار می شود.