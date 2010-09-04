نسبت نظر و عمل در فلسفه ما بحثی جانبی است

دکتر نعمتالله عبدالرحیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و نقش آن در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: چنین همایش با مقالاتی که با توجه بر فلسفههای مشایی، اشراقی و حکمت متعالیه نوشته میشوند و دیگر مقالاتی که از کشورهای دیگر ارائه میشوند میتواند موجب آشنایی فلسفه اسلامی با مباحث فلسفی سایر کشورها شود. این همایش مشخصاً تأثیر زیادی در معرفی فلسفه ایرانی-اسلامی به جهانیان دارد.
این محقق و پژوهشگر فلسفی درباره موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و اینکه این موضوع تاچه اندازه میتواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود هم اظهارداشت: واقعیت این است که به صورت سنتی فلسفه در جامعه ما بیشتر شکل نظری دارد و ارتباط مستقیم با کلام یعنی اعتقادات دارد و نقش اساسی در عرصه عملی زندگی ما ندارد. برعکس ما، غربیان و فلسفهشان از ابتدا از یونان باستان تا به حال با مشی زندگی شناخته میشوند. به این خاطر میبینیم که در فلسفه اخلاق یا فلسفه سیاست از همان اول موضوعات مورد بحث فلاسفه غربی بوده ولی اینها موضوعاتی مورد بحث در جامعه ما نبودهاند.
عبدالرحیم زاده در مورد نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل فلسفهپژوهان ایرانی با فلسفهپژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: وقتی در چنین همایشی فلسفهپژوهان خارجی به ایران میآیند و مقالات فلسفهپزوهان ایرانی را میبینند خواه ناخواه در جریان مباحث فلسفی ایران قرار میگیرند و ارتباط به صورت طبیعی برقرار میشود. این فقط یک نقطه شروع است. تداوم این ارتباط به تلاش پژوهشگران و سازمانهای پژوهشی و فلسفی بستگی دارد. این همایش تنها بستر ارتباط فلسفهپژوهان کشورها را باهم ایجاد میکند و باید بعد از آن هم ارتباط در سطح وسیعی حفظ شود.
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