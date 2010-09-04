نسبت نظر و عمل در فلسفه ما بحثی جانبی است

دکتر نعمت‌الله عبدالرحیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران و نقش آن در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: چنین همایش با مقالاتی که با توجه بر فلسفه‎های مشایی، اشراقی و حکمت متعالیه نوشته می‌شوند و دیگر مقالاتی که از کشورهای دیگر ارائه می‏شوند می‎تواند موجب آشنایی فلسفه اسلامی با مباحث فلسفی سایر کشورها شود. این همایش مشخصاً تأثیر زیادی در معرفی فلسفه ایرانی-اسلامی به جهانیان دارد.

این محقق و پژوهشگر فلسفی درباره موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و این‎که این موضوع تاچه اندازه می‌تواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود هم اظهارداشت: واقعیت این است که به صورت سنتی فلسفه در جامعه ما بیشتر شکل نظری دارد و ارتباط مستقیم با کلام یعنی اعتقادات دارد و نقش اساسی در عرصه عملی زندگی ما ندارد. برعکس ما، غربیان و فلسفه‌شان از ابتدا از یونان باستان تا به حال با مشی زندگی شناخته می‎شوند. به این خاطر می‏بینیم که در فلسفه اخلاق یا فلسفه سیاست از همان اول موضوعات مورد بحث فلاسفه غربی بوده ولی اینها موضوعاتی مورد بحث در جامعه ما نبوده‏اند.

عبدالرحیم زاده در مورد نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل فلسفه‎پژوهان ایرانی با فلسفه‎پژوهان دیگر فرهنگ‎ها نیز گفت: وقتی در چنین همایشی فلسفه‌پژوهان خارجی به ایران می‎آیند و مقالات فلسفه‏پزوهان ایرانی را می‎بینند خواه ناخواه در جریان مباحث فلسفی ایران قرار می‏گیرند و ارتباط به صورت طبیعی برقرار می‎شود. این فقط یک نقطه شروع است. تداوم این ارتباط به تلاش پژوهشگران و سازمان‏های پژوهشی و فلسفی بستگی دارد. این همایش تنها بستر ارتباط فلسفه‎پژوهان کشورها را باهم ایجاد می‎کند و باید بعد از آن هم ارتباط در سطح وسیعی حفظ شود.