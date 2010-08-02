نتایج طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده / به انحراف 4 درصدی رسیدیم

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر از اتمام طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده خبر داد و گفت: این طرح هم اکنون به اتمام رسیده و نتایج آن نیز قابل دسترسی است.

وزیر کار و امور اجتماعی در زمینه میزان انحراف زودبازده ها، اظهار داشت: بررسی ها نشان داد که میزان انحرافها کمتر از 4 درصد بوده و انحراف کمی از تسهیلات صورت گرفته است.

شیخ الاسلامی در پاسخ به این سئوال که اخیرا گزارش سازمان بازرسی بر انحراف 25 تا 30 درصدی زودبازده ها تاکید داشته است، افزود: بین گزارش وزارت کار، سازمان بازرسی، مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین مرکز آمار تفاوت و اختلاف زیادی وجود ندارد.

وی سپس در مورد درصد اعلام شده در گزارش سازمان بازرسی ( 25 تا 30 درصد) و مقایسه آن با درصد طرح تمام شماری زودبازده ها (کمتر از 4 درصد انحراف)، مشکل را در تعابیر و تعاریف دانست و بیان داشت: در این زمینه فقط یک مقدار اختلاف ابتدایی وجود دارد.

وزیر کار خاطر نشان کرد: اگر گزارشهای سازمانهای یاد شده در کنار هم قرار گیرد می بینیم که نتیجه همه آنها یکی است و اختلاف فاحشی دیده نمی شود. به نظر من اعداد و ارقام گزارشها نیز با یکدیگر همخوانی دارد.

شیخ الاسلامی در پاسخ به این سئوال که آیا بهتر نیست قبل از انتشار گزارشهای رسمی در مورد طرحهای زودبازده بین دستگاهها هماهنگی و همکاری صورت گیرد، گفت: هم اکنون نیز بین دستگاهها هماهنگی وجود دارد و مشکلی نیست.

محمد جهرمی وزیر سابق کار و امور اجتماعی نیز در پاسخ به منتقدین طرحهای زودبازده با بیان اینکه از زمان توقف در اجرای این طرحها، نرخ بیکاری در حال افزایش است گفته است: گزارشات مربوط به انحرافات 30 درصدی را نمی پذیرم.

چندی پیش حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز از انحراف حدود 30 درصدی بنگاه‌های زودبازده براساس بررسی های این سازمان خبر داده بود؛ موضوعی که در دولت نهم به چالش اساسی میان طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی و محمد جهرمی وزیر وقت کار تبدیل شده بود.