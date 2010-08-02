400 چادر برای اسکان موقت زلزله زدگان کرمان توزیع شد

کاووس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: زمین لرزه نگار موجب ترک خوردگی و تخریب تعداد زیادی از خانه های مسکونی و واحدهای تجاری در این بخش شد که برای اسکان موقت زلزله زدگان تاکنون 400 تخته چادر بین زلزله زدگان توزیع شده است.

وی گفت: امکانات اسکان موقت در منطقه وجود دارد و در صورت نیاز چادرهای بیشتری بین زلزله زدگان توزیع خواهد شد.

محمودی افزود: در راستای تغذیه این افراد نیز 260 سبد غذایی تنها در روستای شیرینک توزیع شده است و امداد رسانی به سایر زلزله زدگان نیز ادامه دارد.

مدیرعامل هلال احمر کرمان اضافه کرد: برآورد خسارت زلزله نگار همچنان در حال انجام است.

وی گفت: گروههایی برای بررسی وضعیت زلزله زدگان به منطقه اعزام شده اند و در صورت نیاز به امدادرسانی و توزیع اقلام و تشخیص این نیاز توسط گروهها، اقلام توزیع می شوند.



