33 درصد آبزیان گرم آبی گلستان در آق قلا تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی ظهر دوشنبه در افتتاح نمایندگی شیلات در آق قلا افزود: از آنجایی که منطقه آق قلا قطب دوم تولید ماهیان گرم آبی دراستان پس از گنبد است از این رو با توجه به اهمیت این منطقه شیلاتی نمایندگی شیلات آق قلا افتتاح شد.

وی در مورد وظایف نمایندگی شیلات آق قلا گفت: سازماندهی و پیگیری مستمر فعالیتهای تکثیر و پرورش آبزیان در منطقه آق قلا و نظارت و هدایت فعالیتهای آبزی پروری در دومین قطب تولید آبزیان پرورشی استان از وظایف نمایندگی است همچنین تلاش در جهت افزایش تولید در واحد سطح با استفاده از فعالیتهای ترویجی و آموزشی روشهای نوین تکثیر و پرورش آبزیان از جمله وظایفی است که توسط نمایندگی پیگیری می شود.

وی افزود: بازارچه های فروش ماهی با هدف عرضه بهداشتی و دسترسی سهل و آسان شهروندان به انواع آبزیان و تلاش در جهت افزایش مصرف سرانه ماهی در شهرستان و قرار گرفتن ماهی در سبد غذایی خانوار ایجاد می شود.

پاسندی گفت: با هدف ساماندهی فروش آبزیان و عرضه بهداشتی ماهی در شهرستان طی جلسه ای در فرمانداری آق قلا ایجاد بازارچه ماهی در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

رجب دوردی طاطار مسئول نمایندگی شیلات آق قلا نیز درباره ایجاد بازارچه ماهی در آق قلا اعلام کرد: ایجاد بازارچه ماهی در دستور کار شهرداری آق قلا قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه ایجاد بازارچه فروش ماهی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است این مهم برای رفاه و دسترسی آسان شهروندان به ماهی تازه و بهداشتی هر چه سریعتر عملیاتی شود.

وی گفت: در این جلسه فعالیتهای شیلات در منطقه از جمله بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر و اهمیت ویژه آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین اجرای فعالیتهای تبلیغاتی در زمینه مصرف آبزیان، آبزی پروری و حضور کارشناسان شیلات در سطح مدارس منطقه به عنوان برنامه های اجرایی شیلات در این جلسه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.