22 بازیکن به هجدهمین اردوی تیم فوتبال امید دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید ایران هجدهمین اردوی تدارکاتی خود را در حالی روز جمعه 16 مردادماه آغاز خواهد کرد که با حضور در رقابت‌های جام ولایت و کسب عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دور جدید تمریناتش را با روحیه‌ای مضاعف از سر خواهد گرفت.

براین اساس از سوی غلامحسین پیروانی، سرمربی تیم فوتبال امید ایران 22 بازیکن به دور جدید تمرینات این تیم دعوت شدند.

- اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم فوتبال امید ایران به شرح زیر است:

محمدرشید مظاهری و امیر شرفی (استقلال اهواز)، حمیدرضا علی عسگر و سامان آقازمانی (پرسپولیس)، رضا طلبه، علی مرزبان، شهریار شیروند و احسان حاج صفی (سپاهان اصفهان)، مهدی دغاغله، محسن مسلمان و حسین ابراهیمی (ملوان بندرانزلی)، کمال کامیابی نیا و صالح خلیل آزاد (راه‌آهن شهرری)، کریم انصاری فرد و علی زینالی (سایپا البرز)، شجاع خلیل آزاد، رسول کر و میلاد شیخ فخرالدینی (مس کرمان)، ایمان موسوی (مقاومت سپاسی شیراز)، میلاد نصرتی (داماش دورود)، آرش افشین و بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)

اردوی تیم فوتبال امید ایران از 16 مرداد به مدت سه روز در محل کمپ تیم‌های ملی زیر نظر کادر فنی این تیم پیگیری خواهد شد. تیم امید قرار است 18 مرداد در دیداری تدارکاتی در خاک چین به مصاف تیم فوتبال امید این کشور برود.