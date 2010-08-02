  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

22 بازیکن به هجدهمین اردوی تیم فوتبال امید دعوت شدند

22 بازیکن به هجدهمین اردوی تیم فوتبال امید دعوت شدند

از سوی کادر فنی تیم فوتبال امید 22 بازیکن به هجدهمین مرحله تمرینات آماده‌سازی این تیم دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید ایران هجدهمین اردوی تدارکاتی خود را در حالی روز جمعه 16 مردادماه آغاز خواهد کرد که با حضور در رقابت‌های جام ولایت و کسب عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دور جدید تمریناتش را با روحیه‌ای مضاعف از سر خواهد گرفت.

براین اساس از سوی غلامحسین پیروانی، سرمربی تیم فوتبال امید ایران 22 بازیکن به دور جدید تمرینات این تیم دعوت شدند.
 
- اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم فوتبال امید ایران به شرح زیر است:
محمدرشید مظاهری و امیر شرفی (استقلال اهواز)، حمیدرضا علی عسگر و سامان آقازمانی (پرسپولیس)، رضا طلبه، علی مرزبان، شهریار شیروند و احسان حاج صفی (سپاهان اصفهان)، مهدی دغاغله، محسن مسلمان و حسین ابراهیمی (ملوان بندرانزلی)، کمال کامیابی نیا و صالح خلیل آزاد (راه‌آهن شهرری)، کریم انصاری فرد و علی زینالی (سایپا البرز)، شجاع خلیل آزاد، رسول کر و میلاد شیخ فخرالدینی (مس کرمان)، ایمان موسوی (مقاومت سپاسی شیراز)، میلاد نصرتی (داماش دورود)، آرش افشین و بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)
 
اردوی تیم فوتبال امید ایران از 16 مرداد به مدت سه روز در محل کمپ تیم‌های ملی زیر نظر کادر فنی این تیم پیگیری خواهد شد. تیم امید قرار است 18 مرداد در دیداری تدارکاتی در خاک چین به مصاف تیم فوتبال امید این کشور برود.

تیم امید خود را برای بازی‌های آسیایی گوانگژو که آبان ماه جاری در چین برگزار خواهد شد آماده می کند.
کد مطلب 1127231

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها