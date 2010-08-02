30 درصد مدارس تخریبی لرستان بازسازی شد

حسین اسدی پور در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی اظهار داشت: در ابتدای طرح بازسازی مدارس تخریبی، بیش از 47 درصد مدارس این استان تخریبی بود.

وی افزود: این تعداد از مدارس در قالب پنج هزار و 400 کلاس درس نیاز به نوسازی و بازسازی داشت.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان بیان داشت: این در حالی است که در طول سالهای اخیر بیش از یک هزار و 647 کلاس درس سطح استان نوسازی شده است که این میزان سامل 30 درصد مدارس تخریبی استان می شود.

اسدی پور با بیان اینکه در مجموع از 100 درصد مدارس استان بیش از 60 درصد نیاز به تخریب و مقاوم سازی دارد، یادآور شد: از این میزان 47 درصد نیازمند تخریب و 13 درصد نیازمند مقاوم سازی هستند.

وی با اشاره به مقاوم سازی 22 درصد مدارس این استان، خاطر نشان کرد: در مجموع در حال حاضر 78 درصد مدارس سطح لرستان نیازمند تخریب و مقاوم سازی هستند.