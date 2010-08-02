سند اجتماعی مازندران تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تدوین سند اجتماعی مازندران در استانداری گفت: ارتقای کیفت زندگی شهروندان و افزایش سلامت اجتماعی از سیاستهای کلی نظام اجتماعی درکشور است.

وی با ابراز ناخرسندی از عدم حضور برخی مدیران دستگاه ها در جلسه اظهار داشت: مدیران دستگاه های مرتبط در جلسه ای شرکت نکرده اند که موضوع آن از مشکلات اساسی امروز جامعه و دغدغه همه مسئولان نظام است.

جانبازی افزود: وقتی مدیران به این مسئله اهمیت نمی دهند چه انتظامی می توانیم از مردم داشته باشیم.

وی یادآور شد: راه حلهای مناسب را باید در این جلسات کارشناسی که دستگاه ها درگیر هستند ارائه کنیم و مدیرانی که حضور نیافته اند باید نسبت به این موضوع توضیح دهند.

مدیر کل امور اجتماعی و خانواده استانداری با بیان اینکه جامعه توسعه یافته در گرو اهمیت دادن به جلسات این چنینی است، تصریح کرد: باید در قبال افراد جامعه احساس مسئولیت داشته باشیم.

جهانی شدن علت اصلی آسیب های اجتماعی است

نماینده سازمانهای مردم نهاد مازندران در این جلسه با اشاره به اینکه سازمان های مردم نهاد ظرفیت بزرگ اجتماعی هستند، گفت: با آسیبهای اجتماعی جدی مواجه هستیم که بسیار پیچیده هستند.

فلاح با بیان اینکه هر حرکت منفی می تواند در آسیبهای اجتماعی تاثیرگذار باشد، اظهار داشت: مباحث نظری در درازمدت جوابگو هستند و اکنون نیازمند مباحث عملی هستیم.

وی با اشاره به اینکه آماری در خصوص میزان آسیبهای اجتماعی نداریم خاطرنشان کرد: آسیبهای اجتماعی باید آماربرداری شده و نخستین آسیب اجتماعی استان شناسایی شود.

فلاح با بیان اینکه ادارات نسبت به لحاظ کردن بودجه فرهنگی ، آگاهی کافی ندارند، افزود: تا زمانی که آسیبها اولویت بندی نشوند بودجه ها سلیقه ای هزینه خواهند شد.

نماینده سازمان های مردم نهاد مازندران در تبیین دلایل اصلی آسیب های اجتماعی گفت: جهانی شدن، رشد جمعیت و ضعف تدبیر از دلایل بروز آسیب های اجتماعی هستند.

وی یادآور شد: نیاز نسل جدید مسئله ای است که باید امور و کارها را با آن مطابقت دهیم.

فلاح از سازمانهای مردم نهاد به عنوان ظرفیت رایگان اجتماعی نام برد و اظهار داشت: دستگاه ها باید پیوند خود را با سازمانهای مردم نهاد تقویت کنند.