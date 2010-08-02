آسیبهای اجتماعی اپیدمی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی استانداری مازندران در خصوص طرح تحقیقات برای تدوین سند کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مازندران اظهار داشت: وجود آسیبهای اجتماعی از دغدغه های اساسی نظام های اجتماعی در جوامع مختلف است.

وی با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی فقط مربوط به جامعه اسلامی نیست، تصریح کرد: این تصور ایجاد نشود که در جایی از دنیا نظام بدون آسیب اجتماعی وجود دارد.

مدیر گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران افزود: نظام اجتماعی ما به لحاظ حساسیت و تفاوتی که نسبت به سایر نظام ها دراد ، این آسیب ها را برنم یتابد و د رصدد کنترل و کاهش آسیب ها است.

وی یادآور شد: انواع مصوبات در خصوص پیشگیری یا کاهش آسیب های اجتماعی طراحی شده و در بررسی اسناد و مدارک و تحلیل محتوایی مستندات جمهوری اسلامی ضرورت پرداختن به آسیب های اجتماعی در سطح ملی و استانی مطرح شده اما علی رغم همه تلاش ها اما آسیب ها بعد اپیدمی پیدا کرده و در حال گسترش است.

صالحی تصریح کرد: تدوین سند نیاز به چهارچوب علمی دارد تا بر اساس آن به موضوعات توجه شود تا هماهنگی بین مسئولان ایجاد شده و نگاه های متفاوت نسبت به یک مسئله نداشته باشند.

وی با بیان اینکه چنانچه نگاه ها تئوریک نباشند، نگاه ها متفاوت خواهند بود اظهار داشت : دیدگاه های علمی مانند دیدگاه های اجرایی وفاق ندارند.

مدیر گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران با گسترده دانستن مسائل اجتماعی گفت: علوم اجتماعی ابزار سیاست گذاری اجتماعی در دست حکومت ها است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل نامطلوب در جامعه وجود دارد افزود: تا زمانی که مردم خواهان برطرف شدن مسئله نباشند ، به عنوان آسیب تلقی نمی شود.

صالحی یادآور شد: نظام اجتماعی ما خواستار اقدام عملی برای حل آسیبهای اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه خانواده واحد حیاتی جامعه است خاطرنشان کرد: برخی از دستگاه های مرتبط در آسیبهای اجتماعی مسائل فردی را مورد توجه قرار می دهند در صورتی که مسائل باید در گروه خانواده مورد بررسی واقع شود و این از مشکلات کار دستگاه های مرتبط است.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران یادآور شد: در شکل گیری و بروز پدیده های اجتماعی دلایل مختلفی موثر است.

وی با بیان اینکه در تدوین سند باید نقش هر دستگاه در اتخاذ تصمیم مشخص شود، گفت: تصمیمات از پیش تعیین شده برای دستگاه ها در سند قابل اجرا نیست و سند راه به جایی نخواهد داشت.

صالحی میزان اعتبار مورد نیاز برای رسیدگی به هر آسیب اجتماعی را حدود 70 میلیون تومان اعلام کرد.