کودکانی که شیرخشک می خورند در معرض آلرژی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مرندی روز دوشنبه در همایش روز جهانی شیر مادر افزود: هضم شیر خشک به دلیل پروتئینهای سنگین برای کودکان مشکل است در حالی که شیر مادر بسیار قابل هضم و سبک است.

وی به مادران کشور توصیه کرد حداقل تا 6 ماه اول به نوزادان خود شیر بدهند.

مرندی افزود: توصیه ­های مذهبی بر ادامه تغذیه با شیرمادر حداقل تا دو سال اول تولد کودک تاکید می­کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 97 درصد از مادران در کشورهای صنعتی و 99 درصد مادران در کشورهای در حال توسعه می توانند به نوزادان خود شیر بدهند.

مرندی ادامه داد: تمام گریه­ های کودک دلیل گرسنگی نیست بلکه عوامل مختلف همچون فضای مناسب، فشار اطرافیان و همچنین لباس تنگ می تواند از دلایل گریه کودک باشد.

رئیس کمیته کشوری تغذیه با شیرمادر گفت: میل مکیدن انگشت برای کودکان طبیعی بوده و خانواده­ها نباید تصور کنند که شیرآنها ناکافی است و برای کودکانشان شیرخشک تجویز کنند.