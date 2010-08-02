ارسال 700 اثر به جشنواره بین المللی مجسمه های شنی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر دوشنبه در ستاد برگزاری جشنواره بین المللی مجسمه های شنی در ساری افزود: از میان آثار ارسالی هشت اثر با موضوع دفاع مقدس و بومی، شش اثر در بخش عفاف و حجاب و انتظار و 17 اثر با موضوع آزاد انتخاب شدند که توسط صاحبان اثر اجرا خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره مجسمه های شنی صبح روز 13 مرداد با حضور مسئولان ملی و استانی و هنرمندان منتخب در بابلسر آغاز به کار خواهد کرد.

وی اظهار داشت: تعامل و برنامه ریزی مشترک اداره کل ارشاد و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، ششمین دوره جشنواره را به تجربه ای متفاوت مبدل خواهد کرد.

ابراهیمی به بخش های جنبی جشنواره اشاره کرد و گفت: ایجاد کمپهای صنایع دستی، مردم شناسی، غذاهای محلی، نمایشگاه کتاب، نمایش و موسیقی بومی نوآوری های جشنواره امسال محسوب می شوند.