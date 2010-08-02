تنها تعداد اندکی از نظامیان از افغانستان خارج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، "رابرت گیتس" گفت : تنها بخش کوچکی از نظامیان آمریکا با پایان مهلت اعلام شده از سوی "باراک اوباما" در سال آینده، خاک افغانستان را ترک می کنند.

وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC اظهار داشت : من فکر می کنم که ما باید بر این مسئله تاکید کنیم که ما افغانستان را در ماه جولای 2011 ترک نخواهیم کرد، بلکه روندی انتقالی را آغاز می کنیم.

این در حالی است که با توجه به اظهارات مقامهای کاخ سفید، شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در پایان تابستان امسال به بیش از 100 هزار نفر خواهد رسید. سال گذشته نیز اوباما با اعلام راهبرد جدید آمریکا در افغانستان که شامل اعزام نیروهای بیشتر به این کشور بود، از جولای 2011 بعنوان تاریخ خروج این نظامیان نام برد.

گیتس در عین حال خاطرنشان کرد : تعداد نظامیان برای خروج از افغانستان به شرایط این کشور بستگی خواهد داشت. وی ابراز امیدواری کرد که شرایط امنیتی این کشور در ماههای آینده رو به بهبود برود.

این در حالی است که کنگره آمریکا به تازگی طرح افزایش بودجه نظامی برای جنگ افغانستان و عراق را به تصویب رسانده است. این طرح با مخالف بیش از 100 نفر از نمایندگان دمکرات و "نانسی پلوسی" رئیس کنگره به تصویب رسید.

پلوسی اخیرا در مصاحبه ای که با شبکه تلویزیونی ABC انجام داده ابزار امیدواری کرده است که تعداد نظامیان آمریکایی که در پایان مهلت اعلام شده از افغانستان خارج خواهند شد، بیش از هزاران نفر باشد.