تبلیغات کلیشه ای برای مردم جذابیت ندارد/ اصول اطلاع رسانی و تبلیغات رعایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور در دوازدهمین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی گفت: انسجام در اطلاع رسانی و تنوع در برنامه های تبلیغاتی ضروری است و روابط عمومی ها با یکپارچگی در اطلاع رسانی می توانند کیفیت عملکرد دولت را نیز بالاتر ببرند زیرا هم اکنون مردم نیاز دارند تا از آینده و نتیجه دستاوردهای مهم ملی آگاه شوند و باید سطح توقعات مردم را از این دستاوردها ارتقا بخشید.

وی در این نشست که با حضور احسان جهاندیده، معاون سخنگو و دبیر شورای اطلاع رسانی دولت، محمد علی رامین، معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و مدیران کل روابط عمومی دستگاه های اجرایی برگزار شد ، افزود: تبلیغ قواعدی دارد که برای انعکاس فعالیت های دولت باید بر اساس اصول و قواعد آن عمل کرد، کارهای کلیشه ای و تکراری برای مخاطب جذابیت چندانی ندارد.

رحیم مشایی افزود: برای اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم از برنامه ها و عملکرد دولت، باید مخاطبان و نیازهای آنها را شناخت و بر اساس آن اقدام کرد.

وی تصریح کرد: طرح ها و پروژه های زیادی توسط دولت در طول 5 سال گذشته افتتاح و به بهره برداری رسیده است و امسال نیز قرار است در هفته دولت پروژه های مهمی به ثمر برسد اما باید برای اطلاع رسانی به مردم در این زمینه برنامه ریزی منسجمی داشت.

باید اصول و قواعد اطلاع رسانی و تبلیغات را رعایت کرد



مشایی تاکید کرد: این که ما در هر روز هفته دولت 2 هزار پروژه را افتتاح کنیم، شاید اثربخشی چندانی برای مردم نداشته باشد زیرا آنها به طور کامل در جریان جزییات و ثمرات مهم تمام پروژه ها قرار نمی گیرند. به نظر می رسد که باید نظارتی بروی این کار صورت گیرد تا بر اساس اصول و قواعد اطلاع رسانی و تبلیغات اقدام کرد.

وی افتتاح انبوه پروژه‌ها را در هفته دولت غیر ضروری خواند و افزود: بهتر است طرح هایی که برای مردم جنبه ملی دارد، درهفته دولت افتتاح شوند و سایر برنامه و طرح های دولت که تعداد آنها نیز بسیار زیاد است در طول سال و در مناسبت مختلف به مردم عرضه شوند.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: روابط عمومی ها باید طوری نسبت به عملکرد و فعالیت های دولت تلاش کنند که توانایی کشور و دولت برای مردم باورپذیر باشد و آنها بتوانند از دستاوردهای مهم و مثبت کشور با جزییات کامل آن آگاه شوند. باید کارآمدی دولت به خوبی به مردم انعکاس پیدا کند و برای نشان دادن حجم عظیم و انبوه فعالیت های دولت نیازمند برنامه ریزی دقیقی هستیم.

باور عمومی و اعتماد به نفس در کشور ما بین مردم حاکم شده است



رحیم‌مشایی خاطر نشان کرد: خوشبختانه هم اکنون باور عمومی و اعتماد به نفس خوبی در کشور ما بین مردم حاکم شده است که این سرمایه بسیار ذی قیمتی برای دولت و نظام است و خداوند امروز عنایت ویژه ای به این سرزمین دارد. در حال حاضر فرصت بسیار مغتنمی شکل گرفته و باورمندی توده مردم نسبت به جامعه و توانمندی ملی به جایی رسیده است که بیشتر مردم دنیا هم به توانایی ایرانی اذعان دارند.



وی در ادامه انسجام در اطلاع رسانی و تنوع در برنامه ها را ضروری دانست و افزود: یکپارچگی روابط عمومی ها در اطلاع رسانی عملکرد دولت کیفیت کارها را بالاتر می برد.

جهاندیده: وزارتخانه ها در هفته دولت بر روی چند پروژه شاخص خود تمرکز داشته باشند



در ادامه این نشست احسان جهاندیده، معاون سخنگو ودبیر شورای اطلاع رسانی دولت طی سخنانی با اشاره به مصادف شدن هفته دولت با ماه مبارک رمضان گفت: امسال هفته دولت در ماه مبارک رمضان قرار دارد که این هم زمانی می تواند منشا خیر و برکت باشد.



وی تصریح کرد: با توجه به گذشت 5 سال از فعالیت دولت نهم و دهم و دستاوردهای خوبی که در این مدت به دست آمده، می توان برای انعکاس فعالیت های دولت از ظرفیت های مسئولان استانی استفاده کرد و این دستاوردها را به اطلاع مردم شهر و روستا رساند.



جهاندیده درادامه به تشریح پیشنهادهای دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت پرداخت و گفت: یکی از مواردی که در سال های گذشته وجود داشت، بحث هم پوشانی برنامه های دستگاه های اجرایی است. زمانی که در هفته دولت پروژه های زیادی توسط وزارتخانه ها افتتاح می شود، به نوعی از طرح های مهم و اصلی غافل می شویم و صداو سیما هم نمی تواند درباره تمام این پروژه ها اطلاع رسانی کند.



وی افزود: بهتر است وزارتخانه ها در هفته دولت بروی چند پروژه شاخص خود تمرکز داشته باشند و از اقدامات کلیشه ای در این زمینه پرهیز کنند.



جهاندیده ارتباط مستقیم مسئولان استانی با مردم، تجلیل ازکارمندان دولت وخانواده های آنها درقالب برنامه های مختلف فرهنگی ، تشکیل ستاد هفته دولت در استانداری ها، استفاده از ظرفیت شبکه های تلویزیونی استانی برای اطلاع رسانی وارائه گزارش عملکرد و دستاوردهای دولت در سطح استان و شهرستان و روستا را از برنامه هایی ذکر کرد که می تواند در هفته دولت برای تنوع بخشی به برنامه ها، هماهنگی و انسجام بیشتر بین وزارتخانه ها و تمرکز زدایی و توجه به نقاط مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد.



جوانفکر: فعالیت های سازنده دولت مختص هفته دولت نیست



همچنین علی اکبرجوانفکر، مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران دراین نشست اظهار داشت: متاسفانه کارهای ضربتی بدون دوام در کشور عرف شده و در ایام هفته دولت نیز این عادت به چشم می خورد.



جوانفکر افزود: فعالیت های سازنده دولت مختص هفته دولت نیست و در طی سال به طور مستمر ادامه دارد و دستگاه ها باید از تمام ظرفیت مناسبت سالیانه برای اطلاع رسانی استفاده کنند.



مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی با تاکید براینکه باید دراین هفته از کارمندان و خادمان صدیق کشور قدردانی شود، تصریح کرد: نهادینه کردن فرهنگ کار و خدمت در سال کار مضاعف و همت مضاعف می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.

رامین: جلسات هیئت دولت را با حضور مردم در مساجد جامع برگزار کنیم



محمد علی رامین؛ معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در ادامه این جلسه اظهارداشت: در آستانه سی ویکمین سالگرد تشکیل دولت در نظام جمهوری اسلامی هستیم و باید ازکارمندان، کارگران، مدیران، مسئولان و وزیرانی که در طول 30 سال گذشته تلاش صادقانه ای داشته اند، به نوعی قدردانی شود.



وی ادامه داد: از ظرفیت رسانه ها هم می توان برای انعکاس فعالیت های دولت استفاده کرد و معاونت مطبوعاتی آمادگی دارد تا با روابط عمومی های دستگاه های اجرایی برای یکپارچه کردن برنامه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی همکاری لازم را داشته باشد.



همچنین در ادامه این نشست مدیران روابط عمومی های دستگاه های اجرایی درباره برنامه هایی که قرار است وزارتخانه ها و سازمان ها در هفته دولت داشته باشند، گزارشی ارائه دادند.