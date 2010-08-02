۱۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۲۷

والیبال کاپ آسیا/

اولین شکست تیم ملی استرالیا رقم خورد

ارومیه - خبرگزاری مهر: تیم ملی والیبال استرالیا در دومین بازی خود مقابل کره جنوبی نتیجه بازی را سه بر دو به تیم مقابل واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این بازی که دقایقی پیش پایان یافت، کره جنوبی با نتیجه 25 بر 23 ست اول را واگذار ولی در ست های دوم، سوم و پنجم با نتایج 25 بر 23، 25 بر 23  و 15 بر13 برده و ست چهارم را 20 بر 25 در مقابل استرالیا شکست خورد.

به دلیل نزدیک شدن بازی ایران و چین تایپه حضور تماشاگران همچون روز گذشته در بازی تیم های ملی استرالیا و کره جنوبی چشمگیر بود.

دومین بازی ملی پوشان جمهوری اسلامی ایران دقایقی دیگر ساعت 18 به مصاف تیم ملی چین تایپه می روند.

دومین دوره مسابقات والیبال کاپ آسیا با حضور هشت تیم برتر به مدت شش روز در ورزشگاه شش هزار نفری ارومیه از 10 تا 16 مرداد در حال برگزاری است.
 

