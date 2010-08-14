به گزارش خبرنگار مهر، تحولات بازار نفت در ماه ژوئن 2010 حاکی از آن است که دولت چین در یک اقدام اقتصادی، ارزش پول ملی خود را به سطحی رساند که از سال 2005 به بعد سابقه نداشت. اما ازآنجایی که بازار پیش‌بینی می‌کرد افزایش ارزش یوان تاثیر محدودی بر واردات نفت چین در کوتاه مدت خواهد داشت، قیمت‌های نفت بطور نسبی کاهش یافتند.



در این میان ارزش سهام و فلزات در آمریکا به لحاظ نبود اطمینان از میزان افزایش ارزش یوان دچار افت شد و تاثیر منفی خود را بر قیمت‌های نفت ظاهر ساخت. به این ترتیب کاهش ارزش سهام به آسیا سرایت کرد و قیمت‌های نفت را کاهش داد در حالی که افزایش تقاضای بنزین در آمریکا باعث تقویت قیمت‌ها شد.

افزایش 2/1 درصدی مسافرت‌های برون شهری در بزرگراه‌های آمریکا در ماه آوریل ( دوازدهم فروردین تا دهم اردیبهشت ) توانست قیمتهای نفت را تا حدودی تقویت کند. از طرفی بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد نرخ بهره دراین کشور همچنان در سطحی نزدیک به صفر باقی خواهد ماند، بنابراین وضعیت بازار نفت بطور نسبی تثبیت شد.

از طرفی عملیات پاک‌سازی نفتی در خلیج مکزیک در حال انجام بود که موسسه‌های هواشناسی این منطقه اعلام کردند وزش طوفانی سهمگین Alex این منطقه را تهدید می کند. علاوه بر توقف تولید و صادرات نفت برخی از شرکت‌های نفتی آمریکایی در منطقه خلیج مکزیک نیز کارکنان خود را از سکوهای نفتی خارج فراخواندند که بیش از بیش باعث توقف عملیات نفتی در این منطقه شد.

با وجود انتشار آمار نگران کننده از وضعیت نابسامان اقتصاد آمریکا و روند بهبود اقتصاد این کشورو کاهش بیش از پیش قیمت نفت ، موج جدیدی از نگرانی ها درباره اقتصاد اروپا با تضعیف ارزش یورو، ارزش دلار تقویت شد که به نوبه خود تضعیف قیمت‌های نفت را در پی داشت. در کنار همه اینها تعطیلات روز استقلال آمریکا با از رونق انداختن معاملات نفتی کاهش ارزش سهام در آمریکا و ژاپن را منجر شد.

در عین حال آمار نشان می‌داد که در ماه گذشته رشد بخش خدمات در چین به پایین‌ترین سطح خود در 15 ماه گذشته رسید. در اروپا نیز وضعیت مشابه باعث نگرانی بازار شد هر چند احتمال وقوع طوفان در منطقه خلیج مکزیک باعث تداوم نگرانی تولیدکنندگان و تا حدودی به تقویت قیمتها کمک ‌کرد اما انتشار اخباری که از کاهش ذخیره‌سازی‌های نفتی در آمریکا حکایت داشت باعث شد قیمت‌های نفت افزایش یابد.



پیش بینی وقوع طوفان در منطقه خلیج مکزیک باعث شد 50 درصد از تولید نفت‌خام این منطقه به طور موقت تعطیل شود.



با کاهش ذخیره سازی نفت آمریکا ناشی از استخراج نفت خلیج مکزیک ، ذخیره‌سازی‌های بنزین نیز کاهش داشت که این تغییرات در کنار انتشار خبر وضع محدودیت‌های جدید از سوی دولت اوباما در رابطه با حفاری در آبهای عمیق نیز ، به افزایش نگرانی ها و در نتیجه تقویت قیمت‌ها منجر شد.

انتشار گزارش کاهش رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال قیمت نفت را تحت تاثیر قرار داد. آمار نشان می دهد که رشد تولید ناخالص داخلی چین که در سه ماهه نخست امسال در سطح 9/11 درصد و در سه ماهه دوم به 3/10 درصد کاهش یافته است. درحالی که بازار انتظار داشت این رقم تنها تا 5/10 درصد کاهش یابد.



به دنبال انتشار ارقام رشد اقتصادی چین، ارزش سهام در آسیا کاهش یافت. گزارش بانک مرکزی آمریکا حاکی از آن بود که اوضاع اقتصادی امریکا نتوانسته به همان سرعتی که پیش‌بینی می‌شد بهبود یابد. بررسی ها نشان می‌داد شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در این کشور به کمترین سطح خود در یک سال گذشته رسید که در کنار کسادی بخش مسکن در آمریکا باز هم موجب تضعیف قیمت‌های نفت شد.

تعویق بررسی برنامه تامین مالی مجارستان از سوی صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا باز هم بر نگرانی های بازار از آینده اقتصادی اروپا و در نتیجه کاهش ارزش یورو افزود.

در این میان بندر دالیان چین در شمال شرق این کشور به دلیل انفجار یک خط لوله و نشت نفت به دریا ، تعطیل شد. شرکت دولتی پتروچاینا اعلام کرد تولیدات پالایشگاهی خود را به دلیل بسته شدن این بندر کاهش داده است که این خبر به تقویت قیمت نقت منجر شد.

آمار منتشر شده در باره بخش مسکن در آمریکا نشان داد که فعالیتها در این بخش در ماه ژوئن 2010 ( یازدهم خرداد تا نهم تیر) به کمترین سطح خود در هشت ماه گذشته کاهش یابد. انتشار این آمار قیمت نفت را تضعیف کرد. در این میان ارزش سهام در آمریکا دچار کاهش شد و تاثیر خود را بر قیمت نفت گذاشت. این پیش‌بینی باعث شد که 50 درصد از تولید نفت‌خام این منطقه به طور موقت تعطیل شود.

از آنجایی که احتمال داده می شد رئیس بانک مرکزی آمریکا اعلام کند تسهیلات بیشتری را برای پرداخت وام در این کشور در نظر گرفته ارزش سهام در آمریکا افزایش یافت و به دنبال آن ارزش سهام در آسیا نیز افزایش پیدا کرد و تاثیر مثبتی برقیمت نفت برجای گذاشت. علاوه بر آن ارزش یورو در مقابل دلار تقویت شد و توانست تاثیر ارزیابی سیستم بانکی اروپا و تردیدهای ایجاد شده در باره عملکرد این بانک‌ها را برطرف کند.