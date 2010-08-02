برائت از دشمنان نگرشی فراقومیتی است/ بسیج تشکلی تک بعدی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایش کارگروه‌های بخش کشاورزی بسیج مهندسین کشور ، یکی از ویژگی‌های مهم تفکر بسیجی را شناخت حقیقت و عشق ورزیدن به آن عنوان کرد و گفت: این حقیقت چیزی غیر از توحید نیست و شرط تحقق آن نیز ولایت است.

سردار نقدی شناخت دشمنان و برائت از آن‌ها را نگرشی فرانژادی و فراقومیتی و از دیگر ویژگی‌های تفکر بسیجی دانست و با بیان این‌که عامل حرکت در بسیج منفعت‌های شخصی نیست، افزود: قلب بسیج برای همه بشریت می‌تپد و تفکر آن نیز تفکری انسانی است.

وی با تاکید براینکه اگر می‌خواهید تفکر بسیجی درکشور طنین‌افکن شود، باید این تفکر را در کشور به جریان انداخت، تصریح کرد: بسیج تشکلی تک بعدی نیست و در هر شرایطی رسالتش را انجام می‌دهد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین با اشاره به الگوهای توسعه سرمایه‌داری و سوسیالیستی در جهان افزود: ما در کشور مان دارای الگوی توسعه ایرانی اسلامی هستیم و آن را پیگیری خواهیم کرد.

وی با بیان این‌که این یکی از الگوهای بسیج است، گفت: در طراحی مدل‌سازی و نظریه‌پردازی توسعه باید از موضع بسیجی به مسوولان کمک کنیم.

سردار نقدی با اشاره به شکست سوسیالیسم در این زمینه اضافه کرد: سه سال است که اقتصاد آمریکا نیز از اصول خودش عدول کرده و به سوسیالیسم روی آورده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: ما بسیج را امتداد مردمی همه نهادهای کشور می‌دانیم و باید از همه ظرفیت‌های آن برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم.

وی افزود: اگر در دوران دفاع مقدس بسیج نبود سرنوشت جنگ چیز دیگری می‌شد و این بسیج بود که عمدتا ارتش عراق را متوقف می‌کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: هم اکنون حدود 20 هزار نفر از دانشجویان بسیجی برای اجرای کارهای عمرانی در روستاها مشغول فعالیت هستند.

نقدی با بیان این‌که بیشترین متخصصان بیکار در کشور مربوط به بخش کشاورزی است، اظهار کرد: بیشترین نیاز کشور نیز توسعه کشاورزی است و می‌توان با ساماندهی این افراد، اقدامات مهمی در بخش کشاورزی انجام داد.

وی با بیان این‌که نباید شائبه منفعت طلبی وارد بسیج شود، افزود: اگر این شائبه وارد بسیج شد، دیگر در بسیج مردم در امورات مختلف موفق نخواهیم بود.

همایش کارگروه‌های بخش کشاورزی بسیج مهندسین کشور با هدف بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و نظرات مسوولان درباره مسائل بخش کشاورزی و محیط زیست با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.