فردین معصومی کشتی گیر آزادکار وزن 120 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در رقابتهای المپیک به دلایلی مقابل احمداف روس شکست خوردم و در حالی که لیاقت کسب مدال را نداشتم نتوانستم صاحب مدال شوم.

وی ادامه داد: برای حضور در این رقابتهای جام حبیبی و موحد صد در صد آماده نبودم ولی با تصمیم کادر فنی در این رقابتها شرکت کردم و با توجه به میزان آمادگی خود از کشتی هایی که در این رقابتها به نمایش گذاشتم ناراضی نیستم.

معصومی تصریح کرد: شکست دادن احمداف در قائمشهر برای من مدال المپیک نمی شود. به هرحال هدف من این است که در صورت فراهم شدن شرایط تا المپیک لندن در صحنه ای کشتی حضور داشته باشم و این بار در این مسابقات جبران کنم.

وی تاکید کرد: در جام حبیبی و موحد با شکست احمداف روس نایب قهرمان المپیک و دلاگنف آمریکایی دارنده مدال برنز جهان از آمریکا نشان دادم می توانم همچنان در کوروس باشم.



معصومی اظهار داشت: به هرحال این مسابقات یک تورنمنت بین المللی بود که با رقابتهای جهانی متفاوت است و من باید تلاش کنم در رقابتهای مهم آینده برای کشتی ایران افتخار آفرین باشم.



معصومی در پایان خاطرنشان کرد: برای حضور در رقابتهای جهانی مسکو و بازیهایی آسیایی گوانگژو تابع تصمیم کادر فنی هستم.