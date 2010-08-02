سازماندهی تشکیلات دانش آموزی در 800 مدرسه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در رامسر، جعفر آقاجان پور عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه ششمین دوره اردوی ملی مربیان در ساری افزود: اولین دوره جشنواره ورزشی اعضا و یازدهمین دوره اردوی ملی در در سطح مازندران 28 هزار و 800 نفر از اعضای تشکیلات دانش آموزی و پیشتازان و فرزانگان در 800 آموزشگاه مازندران سازماندهی شده بودند که منتخبین استانی و شهرستانی به اردوی ملی راه یافتند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد چهار اردو در یک ماه برگزار شد که در هر اردو تعداد هزار و 250 نفر حضور داشتند و در چهار هفته چهار اردوی ملی در سطح کشوری برگزار شد که تعداد 60 نفر از مهمانان خارجی از دو کشور لبنان و عراق نیز در این اردو شرکت کردند.



اردشیر دهقانی مدیر تشکل های دانش آموزی سازمان دانش آموزی گفت: امسال شاهد برگزاری ششمین دوره اردوی ملی مربیان ، اولین دوره جشنواره ورزشی اعضا و یازدهمین دوره اردوی ملی اعضای دختر و پسر بودیم که در مجموع چهار اردو بیش از 5 هزار نفر از مربیان و فرزندان این مرزو بوم از بخش های مختلف اردو بهره مند شدند.

دهقانی در خصوص کیفیت اردوها گفت: سعی ما بر این بود در این اردوها علاوه بر آموزش های تشکیلاتی ، مهارتی و معرفتی فضایی را فراهم کنیم که شما دانشآ موزان در این فضا علاوه بر کسب مهارت و توانمندی ، فعالیت های فرهنگی و هنری را نیز دنبال کنید.

وی تصریح کرد: در طول 11 سال از برگزاری این اردوها، اردوی این دوره از نظر مهارتی، تشکیلاتی و معرفتی قابل قیاس با دوره های قبل نبود و وضعیت بسیار مناسب و خوبی داشت.

علی حسنی، معاون سازمان دانش آموزی کشور گفت: شما دانش آموزان باید دل را به اهل بیت و امام زمان دهید و به عنوان سرباز نائب امام زمان یعنی رهبر انقلاب باشد.

وی با اشاره به هجمه های مختلف دشمنان در مقابل انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دشمن در حال حاضر با سلاح و تانک و بمب با انقلاب ما نمی جنگد بلکه با حربه فرهنگی سعی در مقابله با انقلاب اسلامی دارد.

حسنی با تاکید بر بصیرت آگاهی جوانان و دانش آموزان در مقابل فتنه های دشمنان اظهار داشت: با استفاده از مهارت های مختلف می توان در مقابل دشمن ایستاد.