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۱۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۲۳

در مازندران؛

600 میلیون ریال برای طرحهای اوقات فراغت دانش آموزان اختصاص یافت

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران از اختصاص 60 میلیون تومان از سوی استانداری مازندران به طرح غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی در شورای پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: غنا و کیفیتی که در بدنه آموزش و پرورش از حیث نیروی انسانی وجود دارد در کمتر دستگاه اداری کشور دیده می شود.

وی آموزش و پرورش را از لحاظ تربیت نیروی انسانی یک دستگاه مولد دانست و خاطرنشان کرد: کارکنان سالم، متعهد و انقلابی محور توسعه هستند.
 
وی سکولاریسم را پایگاه فتنه در جهان اسلام و جنگ ما با دنیای غرب را جنگ گفتمانی خواند و گفت: امسال 46 درصد از شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف استان مازندران را جوانان و نوجوانان تشکیل دادند که این به دلیل نقش تاثیرگذار آموزش و پرورش است.
 
ابراهیمی عقلانیت را محور توسعه و مدار حرکت توسعه در کشور را نظام آموزش اسلامی دانست و افزود: آموزش و پرورش به عنوان نهاد آموزشی و پرورشی در کشور فرایند توسعه یافتگی جامعه را فراهم می کند.
 
وی مخاطب پسند بودن برنامه های فرهنگی و تربیتی را مهم خواند و تصریح کرد: برنامه های اوقات فراغت باید در جهت ارضای نیاز مخاطب بوده و دورنمای فرهنگی ما را مشخص کند.
 
وی مدیریت در عرصه فضای مجازی را مهم دانست و گفت: در حالیکه سرانه مطالعه کتاب در استان کمتر از یک ساعت است مراجعه روزانه به اینترنت بین یک تا سه ساعت است.
 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این همایش آشنایی دانش آموزان با مفهوم انتظار را از مسئولیتهای آموزش و پرورش دانست و گفت: با ظهور نحله های فکری منحط در جهان باید آگاهی دانش آموزان افزایش یابد.
 
عبدالوحید فیاضی با اشاره به اینکه هیچ ملتی با سستی و رخوت به هدف نرسیده است، گفت: با صبر و استقامت و کار مضاعف در اندیشه، رسیدن به هدف و آرمان آسانتر می شود.
 
وی معاونت پرورشی را مصدر کارهای بزرگ و با مسئولیت سنگین خواند و افزود: باید با دوراندیشی به انجام فعالیتها پرداخت تا موفقیت صورت گیرد.
 
وی گفت: باید اطلاعات جدید در خصوص تهاجم فرهنگی علیه اسلام و تفکر دینی صورت گرفته و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد زیرا خطرات و آسیبهای جدید جدی تر است.
 
فیاضی توجه به امور تربیتی در استخدام معلمان جدید را مهم خواند و گفت: معلمان باید متناسب با مقتضیات زمان درسهای آموزشی را به خروجی های تربیت دینی ختم کند.
 
وی با بیان اینکه اهداف اصولی اسلام به عنوان چارچوب حرکت آموزش و پرورش باید باقی بماند، افزود: اهداف فرعی باید متناسب با فراگیران و جامعه هدف ویرایش شود.
 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه در عرصه جنگ نرم باید با طرح و برنامه عمل کرد، گفت: تربیت با قهر و اجبار منتج به بازگشت به جاهلیت می شود.
 
فیاضی با اشاره به اینکه همه انرژی معلم باید برای روشنگری و هدایت دانش آموزان صرف شود، گفت: در عرصه جنگ نرم باید با طرح و برنامه عمل کرد تا اندیشه دینی در بین دانش آموزان پایدار شود.
کد مطلب 1127403

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