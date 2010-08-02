600 میلیون ریال برای طرحهای اوقات فراغت دانش آموزان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی در شورای پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: غنا و کیفیتی که در بدنه آموزش و پرورش از حیث نیروی انسانی وجود دارد در کمتر دستگاه اداری کشور دیده می شود.

وی آموزش و پرورش را از لحاظ تربیت نیروی انسانی یک دستگاه مولد دانست و خاطرنشان کرد: کارکنان سالم، متعهد و انقلابی محور توسعه هستند.

وی سکولاریسم را پایگاه فتنه در جهان اسلام و جنگ ما با دنیای غرب را جنگ گفتمانی خواند و گفت: امسال 46 درصد از شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف استان مازندران را جوانان و نوجوانان تشکیل دادند که این به دلیل نقش تاثیرگذار آموزش و پرورش است.

ابراهیمی عقلانیت را محور توسعه و مدار حرکت توسعه در کشور را نظام آموزش اسلامی دانست و افزود: آموزش و پرورش به عنوان نهاد آموزشی و پرورشی در کشور فرایند توسعه یافتگی جامعه را فراهم می کند.

وی مخاطب پسند بودن برنامه های فرهنگی و تربیتی را مهم خواند و تصریح کرد: برنامه های اوقات فراغت باید در جهت ارضای نیاز مخاطب بوده و دورنمای فرهنگی ما را مشخص کند.

وی مدیریت در عرصه فضای مجازی را مهم دانست و گفت: در حالیکه سرانه مطالعه کتاب در استان کمتر از یک ساعت است مراجعه روزانه به اینترنت بین یک تا سه ساعت است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این همایش آشنایی دانش آموزان با مفهوم انتظار را از مسئولیتهای آموزش و پرورش دانست و گفت: با ظهور نحله های فکری منحط در جهان باید آگاهی دانش آموزان افزایش یابد.

عبدالوحید فیاضی با اشاره به اینکه هیچ ملتی با سستی و رخوت به هدف نرسیده است، گفت: با صبر و استقامت و کار مضاعف در اندیشه، رسیدن به هدف و آرمان آسانتر می شود.

وی معاونت پرورشی را مصدر کارهای بزرگ و با مسئولیت سنگین خواند و افزود: باید با دوراندیشی به انجام فعالیتها پرداخت تا موفقیت صورت گیرد.

وی گفت: باید اطلاعات جدید در خصوص تهاجم فرهنگی علیه اسلام و تفکر دینی صورت گرفته و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد زیرا خطرات و آسیبهای جدید جدی تر است.

فیاضی توجه به امور تربیتی در استخدام معلمان جدید را مهم خواند و گفت: معلمان باید متناسب با مقتضیات زمان درسهای آموزشی را به خروجی های تربیت دینی ختم کند.

وی با بیان اینکه اهداف اصولی اسلام به عنوان چارچوب حرکت آموزش و پرورش باید باقی بماند، افزود: اهداف فرعی باید متناسب با فراگیران و جامعه هدف ویرایش شود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه در عرصه جنگ نرم باید با طرح و برنامه عمل کرد، گفت: تربیت با قهر و اجبار منتج به بازگشت به جاهلیت می شود.

فیاضی با اشاره به اینکه همه انرژی معلم باید برای روشنگری و هدایت دانش آموزان صرف شود، گفت: در عرصه جنگ نرم باید با طرح و برنامه عمل کرد تا اندیشه دینی در بین دانش آموزان پایدار شود.